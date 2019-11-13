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РИА Новости

США предлагали Мексике помочь доставить Моралеса из Боливии, пишут СМИ

08:38 13.11.2019 (обновлено: 08:39 13.11.2019)
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© REUTERS / Luis CortesСвергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
© REUTERS / Luis Cortes
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США, которых власти Мексики уведомили о намерении предоставить убежище подавшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу, предлагали им помощь с его транспортировкой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента Дональда Трампа.
Моралес прилетел в Мексику во вторник.
"Мексика уведомила Соединенные Штаты о своем намерении предоставить убежище Моралесу, и мы предложили помочь с материально-техническим обеспечением по мере необходимости", - приводит агентство слова чиновника.
В сообщении агентства не говорится, приняли ли мексиканские власти предложение США.
Чиновник отметил, что Соединенные Штаты рассматривают уход из Боливии экс-президента Моралеса как "положительный шаг, чтобы начать нормализацию ситуации" в стране.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.
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Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияМексикаСШАВ мире
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