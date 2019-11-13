США предлагали Мексике помочь доставить Моралеса из Боливии, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США, которых власти Мексики уведомили о намерении предоставить убежище подавшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу, предлагали им помощь с его транспортировкой, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента Дональда Трампа.
Моралес прилетел в Мексику во вторник.
"Мексика уведомила Соединенные Штаты о своем намерении предоставить убежище Моралесу, и мы предложили помочь с материально-техническим обеспечением по мере необходимости", - приводит агентство слова чиновника.
В сообщении агентства не говорится, приняли ли мексиканские власти предложение США.
Чиновник отметил, что Соединенные Штаты рассматривают уход из Боливии экс-президента Моралеса как "положительный шаг, чтобы начать нормализацию ситуации" в стране.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.