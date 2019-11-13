Медведев: для села введут централизованные госзакупки в рамках нацпроектов

САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Мы такую возможность на следующий год предусмотрим и для развития сельских территорий и проанализируем, что можно сделать, чтобы закупочные процедуры на региональном и муниципальном уровнях были более эффективными", — сказал глава кабмина на совещании в Алтайском крае.
Накануне Медведев на встрече с губернатором региона Виктором Томенко отметил актуальность этого вопроса, так как почти половина населения края живут на селе.
Национальные проекты — принятая в прошлом году программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура.
"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.
"Экономический рост" связан с наукой, малым и средним предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.