Медведев: для села введут централизованные госзакупки в рамках нацпроектов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019

САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя — РИА Новости. Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Правительство разработает механизм централизованных закупок в рамках нацпроектов для развития сельских территорий, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев

"Мы такую возможность на следующий год предусмотрим и для развития сельских территорий и проанализируем, что можно сделать, чтобы закупочные процедуры на региональном и муниципальном уровнях были более эффективными", — сказал глава кабмина на совещании в Алтайском крае

Накануне Медведев на встрече с губернатором региона Виктором Томенко отметил актуальность этого вопроса, так как почти половина населения края живут на селе.

Национальные проекты — принятая в прошлом году программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".

"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура.

"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.