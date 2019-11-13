В Приморье потушили крупный пожар на границе с Китаем

"Пожар начался на юге Хасанского района Приморья – на сопредельной к нацпарку территории в пограничной зоне с КНР. По предварительным данным, пал пошел со стороны железной дороги, ведущей в приграничный город Хуньчунь... Ветер быстро раздувал огонь, и вскоре пожар оказался на территории нацпарка. Отсутствие осадков на самом южном участке Приморья способствовало быстрому распространению огня", - говорится в сообщении.

Пламя угрожало передвинуться в сторону Китая, но инспекторы нацпарка, а также сотрудники пограничной службы ФСБ и Авиалесоохраны потушили пожар. От огня пострадало 50 гектаров нелесных земель нацпарка и большие территории за его пределами.

Ранее из-за напряженной обстановки в лесах Приморья на территории "Земли леопарда" открыли пожароопасный период. Для защиты дальневосточных леопардов и амурских тигров проложено более 250 километров минполос, посещение нацпарка вне турмаршрутов временно запрещено.

"Земля леопарда" - место обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.