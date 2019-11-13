Медведев не исключил увеличения средств на госпрограмму развития села

СЕЛО САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает увеличения средств на госпрограмму развития сельских территорий со следующего года.
"Со следующего года у нас будет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий, на 2020 год на государственную программу в федеральном бюджете мы заложили около 36 миллиардов рублей, деньги прежде всего пойдут на создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильем, на развитие рынка труда, на создание инфраструктуры на селе. Посмотрим, как будет идти работа по этой программе... В случае если все будет развиваться успешно, тогда дополнительные средства добавим в следующем году на реализацию программы", - сказал Медведев на совещании в Алтайском крае.
Он отметил, что цифра, которая в настоящий момент зафиксирована в проекте закона о государственном бюджете, более чем вдвое превышает изначально запланированную.
"Думаю, что все равно придется добавлять", - сказал глава правительства.