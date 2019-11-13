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РИА Новости

Медведев не исключил увеличения средств на госпрограмму развития села

08:25 13.11.2019 (обновлено: 11:26 13.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
СЕЛО САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает увеличения средств на госпрограмму развития сельских территорий со следующего года.
"Со следующего года у нас будет действовать новая государственная программа комплексного развития сельских территорий, на 2020 год на государственную программу в федеральном бюджете мы заложили около 36 миллиардов рублей, деньги прежде всего пойдут на создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильем, на развитие рынка труда, на создание инфраструктуры на селе. Посмотрим, как будет идти работа по этой программе... В случае если все будет развиваться успешно, тогда дополнительные средства добавим в следующем году на реализацию программы", - сказал Медведев на совещании в Алтайском крае.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
08:35
Медведев: для села введут централизованные госзакупки в рамках нацпроектов
Он отметил, что цифра, которая в настоящий момент зафиксирована в проекте закона о государственном бюджете, более чем вдвое превышает изначально запланированную.
"Думаю, что все равно придется добавлять", - сказал глава правительства.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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