Роскачество проверило автомобильные алюминиевые диски

Предыдущая проверка состоялась в прошлом году, тогда по результатам лабораторных испытаний шесть из 23 дисков были признаны небезопасными, поясняет Роскачество. В этом году в исследование вошли колеса 29 торговых марок, шесть из которых произведены в России, 14 – в Китае, четыре – в Италии и два – в Казахстане. Помимо новых дисков, не участвовавших в исследовании 2018 года, в число испытуемых также вошли пять товаров из шести, проваливших аналогичное тестирование в рамках исследования прошлого года, уточняется в сообщении.