Роскачество проверило автомобильные алюминиевые диски

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Качество алюминиевых автомобильных дисков отечественного производства стало существенно лучше по сравнению с прошлым годом, а большая часть небезопасной продукции была произведена в Китае, говорится в сообщении Роскачества по итогам проверки.
Предыдущая проверка состоялась в прошлом году, тогда по результатам лабораторных испытаний шесть из 23 дисков были признаны небезопасными, поясняет Роскачество. В этом году в исследование вошли колеса 29 торговых марок, шесть из которых произведены в России, 14 – в Китае, четыре – в Италии и два – в Казахстане. Помимо новых дисков, не участвовавших в исследовании 2018 года, в число испытуемых также вошли пять товаров из шести, проваливших аналогичное тестирование в рамках исследования прошлого года, уточняется в сообщении.
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"По итогам исследования можно резюмировать, что количество некачественной продукции снизилось, а большинство небезопасных дисков, как и в прошлом году, оказалось китайского происхождения. Все диски китайского производства, которые сегодня представлены на рынке, были завезены еще до введения в 2018 году заградительной пошлины. Их качество вызывает большие вопросы, но после принятия в прошлом году этой меры цены на китайские диски выросли, и ввозить новые партии в Россию для дальнейшей продажи стало уже не так рентабельно, как раньше. Мы ожидаем, что скоро, как только закончится действие сертификатов, они окончательно исчезнут с рынка", – отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мы продолжаем систематическую работу по мониторингу отрасли. Так, прошлогоднее исследование позволило, в том числе, обозначить проблемы не только относительно качества дисков, но и отметить пробелы в этом секторе и начать немедленно их исправлять. Нельзя не отметить, что по итогам исследования в этом году ситуация с российскими значительно улучшилась", - добавил глава Роскачества Максим Протасов.
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Согласно результатам испытаний, 19 из 29 товаров успешно справились с тестированием. Эксперты Роскачества также обратили отдельное внимание на сопроводительные документы алюминиевых автомобильных дисков. Выяснилось, что только у пяти товаров в документах были указаны действующие в настоящий момент органы по сертификации и испытательные лаборатории, а документы на остальные товары вызвали вопросы.
Эксперты Роскачества отмечают, что колеса с подобной документацией могут представлять серьезный риск для жизни и здоровья граждан, и советуют внимательно внимательно изучить сертификат и проверить его по номеру в Едином реестре сертификатов соответствия на сайте Росаккредитации.