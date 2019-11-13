Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

"Сегодня погода в столичном регионе обещает быть комфортной. Город будет находиться под влиянием антициклона, поэтому обойдется без существенных осадков. Температурный режим ожидается примерно на три градуса выше средних многолетних значений. Температура днем в Москве составит плюс пять градусов, в Подмосковье плюс два-семь градусов тепла", — сообщила Волосюк.
По словам метеоролога, атмосферное давление останется высоким — 757 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, не сильный, два-семь метров в секунду.
Волосюк добавила, что минувшей ночью температура в Москве составила плюс два градуса, на территории Подмосковья от минус одного до плюс одного.
"На этой неделе температура в Москве в ночные часы прогнозируется на уровне около нулевых значений, но ниже нуля не будет", — добавила синоптик.
7 ноября, 23:45Синоптик пообещал аномально теплую зиму