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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

08:03 13.11.2019 (обновлено: 11:18 13.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПолитехнический музей в Москве
Политехнический музей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Политехнический музей в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комфортная погода без существенных осадков и до пяти градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня погода в столичном регионе обещает быть комфортной. Город будет находиться под влиянием антициклона, поэтому обойдется без существенных осадков. Температурный режим ожидается примерно на три градуса выше средних многолетних значений. Температура днем в Москве составит плюс пять градусов, в Подмосковье плюс два-семь градусов тепла", — сообщила Волосюк.
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По словам метеоролога, атмосферное давление останется высоким — 757 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, не сильный, два-семь метров в секунду.
Волосюк добавила, что минувшей ночью температура в Москве составила плюс два градуса, на территории Подмосковья от минус одного до плюс одного.
"На этой неделе температура в Москве в ночные часы прогнозируется на уровне около нулевых значений, но ниже нуля не будет", — добавила синоптик.
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