Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комфортная погода без существенных осадков и до пяти градусов тепла ожидается в Комфортная погода без существенных осадков и до пяти градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды " Фобос " Елена Волосюк.

"Сегодня погода в столичном регионе обещает быть комфортной. Город будет находиться под влиянием антициклона, поэтому обойдется без существенных осадков. Температурный режим ожидается примерно на три градуса выше средних многолетних значений. Температура днем в Москве составит плюс пять градусов, в Подмосковье плюс два-семь градусов тепла", — сообщила Волосюк.

По словам метеоролога, атмосферное давление останется высоким — 757 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, не сильный, два-семь метров в секунду.

Волосюк добавила, что минувшей ночью температура в Москве составила плюс два градуса, на территории Подмосковья от минус одного до плюс одного.