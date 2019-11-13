В ходе учений военные отразили нападение условных диверсантов на С-400

САМАРА, 13 ноя – РИА Новости. Военнослужащие Военнослужащие Центрального военного округа в ходе учений в Саратовской области отразили нападение условных диверсантов на пусковые установки зенитных ракетных систем " С-400 " и зенитных ракетно-пушечных комплексов " Панцирь-С1 ", сообщает в среду пресс-служба округа.

"В Саратовской области военнослужащие Центрального военного округа в ходе учения пресекли попытку диверсантов минировать пусковые установки зенитных ракетных систем "С-400" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вооруженная наземная атака была произведена в темное время суток одновременно на 12 боевых позициях, которые находились в разных удалениях друг от друга. Дежурные силы смогли оперативно дать сигнал тревоги и отразить нападение. Для этого применялось стрелковое оружие с приборами ночного видения.