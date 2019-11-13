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РИА Новости

В ходе учений военные отразили нападение условных диверсантов на С-400

07:57 13.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитно-ракетный комплекс С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Архивное фото
САМАРА, 13 ноя – РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа в ходе учений в Саратовской области отразили нападение условных диверсантов на пусковые установки зенитных ракетных систем "С-400" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", сообщает в среду пресс-служба округа.
"В Саратовской области военнослужащие Центрального военного округа в ходе учения пресекли попытку диверсантов минировать пусковые установки зенитных ракетных систем "С-400" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, вооруженная наземная атака была произведена в темное время суток одновременно на 12 боевых позициях, которые находились в разных удалениях друг от друга. Дежурные силы смогли оперативно дать сигнал тревоги и отразить нападение. Для этого применялось стрелковое оружие с приборами ночного видения.
В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих. Они также отработали свертывание и развертывание зенитных комплексов и радиолокаторов, проверку всех электронных приборов, провели тренировку по отражению ракетных ударов противника с выполнением электронных пусков.
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Панцирь-С1С-400 «Триумф»СамараСаратовская областьРоссияБезопасностьПроисшествия
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