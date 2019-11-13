В Московском зоопарке пара сероспинных трубачей обзавелась потомством

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Птенец сероспинного трубача появился в Птенец сероспинного трубача появился в Московском зоопарке , его родителей привезли в столицу год назад из Южной Америки , сообщается на сайте мэра Москвы.

"В Московском зоопарке вылупился птенец редкого сероспинного трубача. Этот вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к уязвимому. Потомством обзавелась пара сероспинных трубачей, которую привезли из Южной Америки в ноябре прошлого года. До этого увидеть представителей редкого вида пернатых в столичном зоосаде можно было более 50 лет назад", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что самец и самка долго адаптировались к новым условиям. Чтобы не беспокоить птиц, орнитологи передвигались по вольеру на корточках, каждое движение совершали медленно, так как любой незнакомый звук мог заставить трубачей паниковать. Из-за восприимчивости птиц к внешним раздражителям и стрессам иногда бывает трудно сформировать подходящую пару.

"Потребовался не один месяц, а также терпение наших специалистов, чтобы пернатые освоились в новом жилище и перестали испытывать беспокойство. Постепенно они привыкли и друг к другу, сформировав пару", - добавила Акулова.

По ее словами, птицы еще очень молоды, у них ни разу не было потомства. Высиживая яйцо, они вели себя беспокойно, поэтому орнитологи забрали его и поместили в специальный инкубатор. Вес птенца при рождении не превышал 75 граммов. Сейчас ему уже месяц, он весит 411 граммов и продолжает расти каждый день.

Прирученные сероспинные трубачи очень привязаны к человеку. Из-за характера и повадок их даже сравнивают с собаками, так как они могут выполнять команды и защищать территорию. Жители Южной Америки нередко держат их в качестве домашних питомцев.