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РИА Новости

На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

07:36 13.11.2019 (обновлено: 11:15 13.11.2019)
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© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПосетители одного из парков города Томска
Посетители одного из парков города Томска
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Посетители одного из парков города Томска. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду. Об этом рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, 14 ноября температура воздуха значительно понизится в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, ожидаются снег и метель. В Омской области ночью возможно похолодание до минус 30.
В Свердловской области и на юге Тюменской столбики термометров ночью опустятся местами до 25 градусов мороза, а на севере Иркутской области — до минус 40.
В то же время на европейской части России установится комфортная погода, отметила Паршина. Днем 14 ноября в Москве воздух прогреется до шести градусов тепла, ночью похолодает до минус одного, осадков не ожидается.
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РоссияУралГидрометцентрМосква
Популярные комментарии
Каждую неделю чередуют, то теплая то холодная зима, 3 дня назад писали что вообще зимы небудет. Уж тошнит от вранья и бреда
13 ноября, 08:41
koschei473
10620119
У меня просто нет слов, одни эмоции ! Пора руководство Росгидромета МЕНЯТЬ !!!
13 ноября, 09:28
Aмон Ра
9251515
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