На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду. Об этом рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, 14 ноября температура воздуха значительно понизится в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, ожидаются снег и метель. В Омской области ночью возможно похолодание до минус 30.
В Свердловской области и на юге Тюменской столбики термометров ночью опустятся местами до 25 градусов мороза, а на севере Иркутской области — до минус 40.
В то же время на европейской части России установится комфортная погода, отметила Паршина. Днем 14 ноября в Москве воздух прогреется до шести градусов тепла, ночью похолодает до минус одного, осадков не ожидается.