На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

Посетители одного из парков города Томска. Архивное фото

Посетители одного из парков города Томска

По ее словам, 14 ноября температура воздуха значительно понизится в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, ожидаются снег и метель. В Омской области ночью возможно похолодание до минус 30.

В Свердловской области и на юге Тюменской столбики термометров ночью опустятся местами до 25 градусов мороза, а на севере Иркутской области — до минус 40.