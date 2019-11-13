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РИА Новости

В Хабаровском крае детей Лисова устроили в школу и детсад

07:27 13.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево
Россиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Детям россиянина Дениса Лисова, который вывез их из Швеции и в субботу вернулся в Хабаровск, предоставили места в детском саду и школе Хабаровского района, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Третьего ноября отец с детьми прибыл в Москву, а утром в субботу - в Хабаровск, где его встречали представители министерства социальной защиты края и родственники.
"Двум дочкам Лисова предоставлены места в школе и одной - в детсаду села Мирное возле села Скворцово, где они сейчас находятся, так как в Скворцово школы и детсада нет. С жильем проблем у семьи нет", - сказал собеседник.
По его словам, в судьбе девочек активно участвует уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.
Россиянин Денис Лисов в аэропорту Шереметьево
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Денис ЛисовШвецияХабаровскВладивостокОбщество
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