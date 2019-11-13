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РИА Новости

Президент Чили предложил протестующим гражданам три соглашения

07:19 13.11.2019
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© РИА Новости / Александр СоловскийПрезидент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера
© РИА Новости / Александр Соловский
Президент Чили Себастьян Пиньера. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Чили Себастьян Пиньера предложил гражданам три соглашения, чтобы прекратить протесты и беспорядки в стране, следует из его обращения к народу.
"Первое соглашение о мире и против насилия, в котором насилие, причинившее нам столько вреда, должно быть осуждено без всякого сомнения. Второе соглашение - о справедливости, чтобы запустить сильную социальную повестку... Третье соглашение - о новой конституции... с учетом мнения граждан", - сказал он.
Пиньера добавил, что за народом должно остаться последнее слово в вопросе о новой конституции страны.
В последние недели в Чили проходят массовые акции протеста, которые начались из-за повышения стоимости проезда на метро. Акции часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
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Протесты в ЧилиСантьяго (город)Себастьян ПиньераЧилиВ мире
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