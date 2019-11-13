Боливийские производители коки требуют вернуть Моралеса

ЛА-ПАС, 13 ноя - РИА Новости. Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе Эво Моралеса, во вторник вечером заявили, что не признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента и объявили "национальную мобилизацию", требуя возвращения Моралеса.
Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
"Мы заявляем о национальной мобилизации против государственного переворота, совершенного в нашей стране, мы отвергаем самопровозглашение госпожи Аньес и просим объединить усилия со всеми общественными организациями", - заявил вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригес.
Его заявление прозвучало в эфире радио профсоюза Kausachun Coca, после того, как Аньес заняла пост.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената. Моралес уже покинул страну.