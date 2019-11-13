Боливийские производители коки требуют вернуть Моралеса

Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику. Архивное фото

Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику

ЛА-ПАС, 13 ноя - РИА Новости. Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе Эво Моралеса , во вторник вечером заявили, что не признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента и объявили "национальную мобилизацию", требуя возвращения Моралеса.

Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.

"Мы заявляем о национальной мобилизации против государственного переворота, совершенного в нашей стране, мы отвергаем самопровозглашение госпожи Аньес и просим объединить усилия со всеми общественными организациями", - заявил вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригес.

Его заявление прозвучало в эфире радио профсоюза Kausachun Coca, после того, как Аньес заняла пост.