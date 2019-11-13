В Минприроды рассказали, как хотят бороться с пластиком

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Минприроды России разработало концепцию, согласно которой обяжет производителя полностью оплачивать утилизацию товаров, будет учитывать "экологический след" и введет налоговые льготы для сдающих вторичное сырье, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее российское отделение Greenpeace обратилось к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с письмом, в котором предложены меры по сокращению использования пластика, особенно одноразового. В Минприроды пояснили, что пока не получили письма, но рассказали, как собираются бороться с пластиком.

"В настоящее время Минприроды разработана концепция по совершенствованию института расширенной ответственности производителя (РОП) с целью обеспечения максимального возвращения вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и минимизацию объемов захоронения отходов от использования товаров. В концепции предлагается отмена норматива утилизации как понижающего коэффициента для доли утилизации (100% норматив утилизации)", — говорится в документе.

Ведомство собирается стимулировать применение минимальной упаковки и использование вторичного сырья. "Предусматривается учет "экологического следа", который будет учитывать экологичность упаковки, в том числе долю использованных при ее производстве вторичных материальных ресурсов или вторичного сырья", — отмечает ведомство.

Минприроды также намерено освободить заготовителей вторсырья от налога на доход, а граждан, получающих доходы от сдачи вторичных материальных ресурсов, от подоходного налога. Кроме того, ведомство планирует расходовать утилизационный сбор исключительно на утилизацию товаров тех групп, за которые этот сбор был уплачен.