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РИА Новости

В Минприроды рассказали, как хотят бороться с пластиком

06:36 13.11.2019 (обновлено: 11:27 13.11.2019)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПластиковая посуда
Пластиковая посуда
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пластиковая посуда. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Минприроды России разработало концепцию, согласно которой обяжет производителя полностью оплачивать утилизацию товаров, будет учитывать "экологический след" и введет налоговые льготы для сдающих вторичное сырье, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее российское отделение Greenpeace обратилось к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с письмом, в котором предложены меры по сокращению использования пластика, особенно одноразового. В Минприроды пояснили, что пока не получили письма, но рассказали, как собираются бороться с пластиком.
"В настоящее время Минприроды разработана концепция по совершенствованию института расширенной ответственности производителя (РОП) с целью обеспечения максимального возвращения вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и минимизацию объемов захоронения отходов от использования товаров. В концепции предлагается отмена норматива утилизации как понижающего коэффициента для доли утилизации (100% норматив утилизации)", — говорится в документе.
Ведомство собирается стимулировать применение минимальной упаковки и использование вторичного сырья. "Предусматривается учет "экологического следа", который будет учитывать экологичность упаковки, в том числе долю использованных при ее производстве вторичных материальных ресурсов или вторичного сырья", — отмечает ведомство.
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Минприроды также намерено освободить заготовителей вторсырья от налога на доход, а граждан, получающих доходы от сдачи вторичных материальных ресурсов, от подоходного налога. Кроме того, ведомство планирует расходовать утилизационный сбор исключительно на утилизацию товаров тех групп, за которые этот сбор был уплачен.
В ведомстве уточнили, что полный ответ на письмо российского отделения Greenpeace будет дан после его получения. Минприроды поясняет, что предложение российского отделения Greenpeace о введении запрета на отдельные одноразовые товары из пластика находится в компетенции Минпромторга.
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МинприродыНовости - ЭкологияМинистерство природных ресурсов и экологии РФGreenpeaceРоссияОбщество
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