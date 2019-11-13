Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Оппозиционный сенатор Боливии Жанин Аньес объявляет себя временным президентом страны во время сессии в Конгрессе в Ла-Пасе. 12 ноября 2019

Оппозиционный сенатор Боливии Жанин Аньес объявляет себя временным президентом страны во время сессии в Конгрессе в Ла-Пасе. 12 ноября 2019

© AP Photo / Juan Karita Оппозиционный сенатор Боливии Жанин Аньес объявляет себя временным президентом страны во время сессии в Конгрессе в Ла-Пасе. 12 ноября 2019

Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.

"В нашем понимании, все конституционные процедуры были соблюдены... В связи с этим она приняла (власть) на законных основаниях", - приводит слова главы МИД издание Globo.