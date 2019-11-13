Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T09:50Z
https://ria.ru/20191113/1560869916.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156087/22/1560872247_0:0:2884:1623_1036x0_80_0_0_20b0ac69519a137b35bff13e8663fa42.jpg
РИА Новости

Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

06:34 13.11.2019 (обновлено: 09:50 13.11.2019)
1618
© AP Photo / Juan KaritaОппозиционный сенатор Боливии Жанин Аньес объявляет себя временным президентом страны во время сессии в Конгрессе в Ла-Пасе. 12 ноября 2019
Оппозиционный сенатор Боливии Жанин Аньес объявляет себя временным президентом страны во время сессии в Конгрессе в Ла-Пасе. 12 ноября 2019
© AP Photo / Juan Karita
Оппозиционный сенатор Боливии Жанин Аньес объявляет себя временным президентом страны во время сессии в Конгрессе в Ла-Пасе. 12 ноября 2019
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
"В нашем понимании, все конституционные процедуры были соблюдены... В связи с этим она приняла (власть) на законных основаниях", - приводит слова главы МИД издание Globo.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Все высшее руководство страны ушло в отставку и покинуло страну.
Карлос Меса после объявления об отставке президента Боливии Эво Моралеса
02:38
В Боливии лидер оппозиции поздравил Аньес, принявшую полномочия президента
6200323
Обсудить 2
Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияБразилияВ мире
Рекомендуем
Протесты в Боливии
Россия призвала страны не пытаться извлечь выгоду из кризиса в Боливии
Протесты в Боливии
В ООН выступили за скорейшее проведение транспарентных выборов в Боливии
Карлос Меса после объявления об отставке президента Боливии Эво Моралеса
В Боливии лидер оппозиции поздравил Аньес, принявшую полномочия президента
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Боливийские производители коки требуют вернуть Моралеса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров удивился, что Россию еще не обвинили в происходящем в Боливии
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России прокомментировал ситуацию в Боливии
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео призвал премьера Ирака немедленно начать борьбу с коррупцией
Президент США Дональд Трамп
Ушаков рассказал, от чего зависит приезд Трампа в Москву на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон заявил, что мир переживает кризис международной системы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Армения намерены противостоять попыткам переписать историю
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД России поддержали попытки премьера Ливана сформировать правительство
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, когда примут решение о саммите в "нормандском формате"
Посетители одного из парков города Томска
На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
11:23Для "Русалочки" нашли принца Эрика
11:21В Москве пройдет фестиваль-пристройство собак и кошек из приютов
11:21Защита Соколова прокомментировала данные об избиении другой студентки СПбГУ
11:18В Москве школьник украл 2,5 миллиона рублей на "развитие Telegram-канала"
11:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в конце ноября
Лента новостейМолния