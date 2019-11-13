Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
"В нашем понимании, все конституционные процедуры были соблюдены... В связи с этим она приняла (власть) на законных основаниях", - приводит слова главы МИД издание Globo.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Все высшее руководство страны ушло в отставку и покинуло страну.