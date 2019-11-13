В Приморье на пасеке выхаживают гималайского медвежонка-сироту

Там же опубликованы фото медвежонка, который лазает по стенкам клетки.
"Еще один гималайский медвежонок в этом году остался без опеки мамы. Он стал наведываться на пасеку, расположенную в 10 километрах от поселка Камень-Рыболов Ханкайского района. Любой выход диких животных к людям очень опасен, поэтому малыш был изъят сотрудниками охотнадзора и доставлен к нам в центр "Тигр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медвежонок здоров и достаточно упитан, поэтому сейчас его будут готовить к спячке. Зиму он проведет в берлоге центра, а весной его выпустят в лес подальше от населенных пунктов. Это уже 13-й по счету медвежонок, который поступил в центр реабилитации в 2019 году.
В этом году в центре проходили реабилитацию девять медвежат, которые остались сиротами или были изъяты у людей. Всех их выпустили в дикую природу в конце августа - начале сентября. В сентябре и октябре спасли еще троих.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более 10 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть - принесли потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Содержат зверей в центре реабилитации на частные пожертвования.