В Приморье на пасеке выхаживают гималайского медвежонка-сироту

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Сотрудники центра реабилитации тигров и других редких животных в Сотрудники центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье выхаживают гималайского медвежонка, который остался без мамы и стал наведываться на пасеку, сообщает центр "Тигр" в своем аккаунте в Instagram

Там же опубликованы фото медвежонка, который лазает по стенкам клетки.

"Еще один гималайский медвежонок в этом году остался без опеки мамы. Он стал наведываться на пасеку, расположенную в 10 километрах от поселка Камень-Рыболов Ханкайского района. Любой выход диких животных к людям очень опасен, поэтому малыш был изъят сотрудниками охотнадзора и доставлен к нам в центр "Тигр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медвежонок здоров и достаточно упитан, поэтому сейчас его будут готовить к спячке. Зиму он проведет в берлоге центра, а весной его выпустят в лес подальше от населенных пунктов. Это уже 13-й по счету медвежонок, который поступил в центр реабилитации в 2019 году.

В этом году в центре проходили реабилитацию девять медвежат, которые остались сиротами или были изъяты у людей. Всех их выпустили в дикую природу в конце августа - начале сентября. В сентябре и октябре спасли еще троих.