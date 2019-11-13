США начали расследование против медицинского проекта Google, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Американские власти открыли расследование в отношении проекта Nightingale ("Соловей") компании Американские власти открыли расследование в отношении проекта Nightingale ("Соловей") компании Google по сбору и анализу персональных медицинских данных, сообщает газета Wall Street Journal

Ранее издание сообщило, что Google сотрудничает с одной из крупнейших систем здравоохранения США в рамках секретного проекта по сбору и анализу персональных медицинских данных миллионов американцев в 21 штате. Google запустила этот проект в 2018 году совместно с системой медицинского обслуживания Ascension ("Вознесение").

Wall Street Journal пишет, что расследование было открыто минздравом США.

По заявлению главы офиса по гражданским правам Роджера Северино, ведомство "намерено получить больше информации о массовом сборе медицинских данных людей, чтобы убедиться, что Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан полностью соблюдается".

В рамках проекта Nightingale получила доступ к результатам лабораторных анализов, диагнозам врачей и выпискам из медкарт. Эти данные представляют собой полную историю болезни миллионов пациентов, куда также включены их имена и даты рождения. Газета уточняет, что пациенты и врачи не были поставлены об этом в известность.

Google использует эти данные для разработки нового ПО на основе передового искусственного интеллекта и машинного обучения. Такая система нацелена на отдельных пациентов и предлагает им изменить лечение.