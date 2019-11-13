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РИА Новости

Посольство России в США направило ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

05:48 13.11.2019 (обновлено: 08:55 13.11.2019)
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© Фото : соцсетиАлексей Бурков
Алексей Бурков
© Фото : соцсети
ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией Алексея Буркова из Израиля.
Дипломаты заявили, что "предприняли решительный демарш" по поводу развязанной Вашингтоном "охоты" за россиянами по всему миру.

"В направленной в Госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств", — говорится в документе.

В дипмиссии отметили, что планируют навестить соотечественника "в ближайшее время". Сейчас Буркова содержат в следственном изоляторе в штате Вирджиния.
Дипломаты добавили, что находятся в контакте с родственниками Буркова в России, и заверили, что окажут ему всю необходимую помощь и поддержку.
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Дело Буркова

Жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова в декабре 2015 года арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Прошения об экстрадиции направляли и Москва, и Вашингтон, суд принял решение в пользу Соединенных Штатов.
Буркова обвиняют в том, что он руководил сайтом Cardplanet, который продавал номера дебетовых и кредитных платежных карт, украденных в основном путем проникновения в компьютеры.
В обвинительном заключении говорится, что россиянин реализовал 150 тысяч украденных номеров кредитных карт по цене от 2,6 до 60 долларов за штуку. Следствие оценило нанесенный ущерб в 20 миллионов долларов.
Кроме того, Буркова обвиняют в создании сайта, который представлял собой "клуб для элитных киберпреступников", куда можно было вступить по приглашениям.
Минюст США заявил, что россиянину грозит до 80 лет тюрьмы по пяти преступным эпизодам, связанным с хакерством.
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105100758221
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Алексей БурковМИД РФГосударственный департамент СШАСША
Популярные комментарии
И чего Кремль в него, в преступника так вцепился?
13 ноября, 05:57
rsrob surfrost
821521810
Воровать нехорошо...В США жуликов сажают пожизненно, независимо от статуса и гражданства, а в России награждают орденами от "гаранта"
13 ноября, 07:15
Юрий
94701310
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