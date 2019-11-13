Посольство России в США направило ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Посольство России в Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией Алексея Буркова из Израиля.

Дипломаты заявили, что "предприняли решительный демарш" по поводу развязанной Вашингтоном "охоты" за россиянами по всему миру.

"В направленной в Госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств", — говорится в документе.

В дипмиссии отметили, что планируют навестить соотечественника "в ближайшее время". Сейчас Буркова содержат в следственном изоляторе в штате Вирджиния.

Дипломаты добавили, что находятся в контакте с родственниками Буркова в России, и заверили, что окажут ему всю необходимую помощь и поддержку.

Дело Буркова

Жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова в декабре 2015 года арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Прошения об экстрадиции направляли и Москва, и Вашингтон, суд принял решение в пользу Соединенных Штатов.

Буркова обвиняют в том, что он руководил сайтом Cardplanet, который продавал номера дебетовых и кредитных платежных карт, украденных в основном путем проникновения в компьютеры.

В обвинительном заключении говорится, что россиянин реализовал 150 тысяч украденных номеров кредитных карт по цене от 2,6 до 60 долларов за штуку. Следствие оценило нанесенный ущерб в 20 миллионов долларов.

Кроме того, Буркова обвиняют в создании сайта, который представлял собой "клуб для элитных киберпреступников", куда можно было вступить по приглашениям.