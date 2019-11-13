Японский космический зонд "Хаябуса-2" покидает астероид Рюгу

По его данным, пока скорость отдаления зонда от астероида составляет 9,2 сантиметра в секунду. При этой скорости аппарат продолжит фотосъемку космического объекта, а на расстоянии 65 километров от астероида его притяжение ослабнет, и зонд включит ионовый двигатель для ускорения и возвращения на Землю.
Сбор грунта "Хаябуса-2" успешно провел с помощью двух роботов. Зонд был запущен в 2014 году.
Астероид Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые полагают, что на Рюгу они могут найти ответы на вопрос о зарождении Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад и жизни на Земле. Орбита астероида проходит вблизи орбит Земли и Марса, это дает основание ученым надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ.
Возвращение зонда "Хаябуса-2" на Землю планируется к концу 2020 года.