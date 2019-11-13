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РИА Новости

Из-за протестов в Боливии США эвакуируют семьи своих чиновников

05:46 13.11.2019 (обновлено: 06:32 13.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПротесты в Боливии
Протесты в Боливии
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Протесты в Боливии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. США дали распоряжение покинуть Боливию семьям американских чиновников, работающих в этой стране, причиной послужили массовые протесты, говорится в распространенном заявлении госдеп.
Жертвами протестов на фоне безвластия и противостояния сторонников и противников бывшего президента Эво Моралеса стали уже семь человек, по меньшей мере 12 человек пострадали. Беспорядки продолжаются.
Госдеп США также обновил уведомление для путешественников, предписав им отказаться от поездок в Боливию. Те, кто все же решит ехать, сделают это на свой страх и риск, американские власти не смогут им помочь в сложной ситуации,
"Не посещайте Боливию из-за гражданских протестов", - говорится в сообщении.
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"Двенадцатого ноября госдепартамент дал распоряжение покинуть страну членам семей государственных сотрудников США и санкционировал отъезд тех сотрудников, чьи функции не являются чрезвычайно необходимыми, в связи с продолжающейся политической нестабильностью в Боливии", - отметили в ведомстве.
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