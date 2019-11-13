Из-за протестов в Боливии США эвакуируют семьи своих чиновников

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. США дали распоряжение покинуть Боливию семьям американских чиновников, работающих в этой стране, причиной послужили массовые протесты, говорится в распространенном заявлении госдеп

Жертвами протестов на фоне безвластия и противостояния сторонников и противников бывшего президента Эво Моралеса стали уже семь человек, по меньшей мере 12 человек пострадали. Беспорядки продолжаются.

Госдеп США также обновил уведомление для путешественников, предписав им отказаться от поездок в Боливию. Те, кто все же решит ехать, сделают это на свой страх и риск, американские власти не смогут им помочь в сложной ситуации,

"Не посещайте Боливию из-за гражданских протестов", - говорится в сообщении.

В "красном" списке стран, которые предписано не посещать - 13 строк, в том числе Сирия, Афганистан, Йемен, КНДР и Иран.