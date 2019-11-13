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РИА Новости

Минобороны показало, как обрабатывают ракетные комплексы после химатаки

05:12 13.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М3" на всеармейском конкурсе "Чистое небо"
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса Стрела-10М3 на всеармейском конкурсе Чистое небо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М3" на всеармейском конкурсе "Чистое небо". Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на учениях впервые применили новейшую спецтехнику химической защиты для обработки ракетных комплексов "Ярс", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России и публикует видео.
"В преддверии дня РХБЗ стратегические ракетчики впервые применили новейшую специальную технику – унифицированные тепловые машины УТМ-80М - при выводе ракетного полка ПГРК "Ярс" на маршруты боевого патрулирования", - говорился в сообщении.
При совершении марша "Ярсов" на полевые позиции в Свердловской области подразделения обеспечения и охраны получили узнали о применении "незаконными вооруженными формированиями" "химического оружия".
"Группы обозначения диверсионно-разведывательных формирований действовали в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок "Ярс", - уточняется в сообщении.
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Военнослужащие РВСН отработали специальную комплексную задачу по отражению нападения "противника". Кроме того, они участвовали в наращивании охраны и маскировке, а также отработали комплекс технических и тактических вводных.
Подразделения РХБЗ на машинах химразведки взяли пробы воздуха, шпунта, воды и оцепили зону "радиационного заражения", а предприняли комплекс мер по обеззараживанию местности и дорог.
"При выполнении задач по дегазации и специальной очистке, а также аэрозольной маскировке полевых позиций были использованы авторазливочные станции АРС-14КМ. Впервые в условиях, максимально приближенных к боевым, была апробирована машина тепловой обработки УТМ-80М, которая позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки", - добавляется в сообщении.
Всего в ходе учений подразделения РХБЗ обработали 100 единиц техники, в том числе "Ярсы".
Ракетные войска
05:10
РВСН получили около 100 единиц новейшей техники войск РХБ защиты
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Войска РХБЗРакетные войска стратегического назначенияСвердловская областьРоссияБезопасностьОбщество
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