Минобороны показало, как обрабатывают ракетные комплексы после химатаки

Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М3" на всеармейском конкурсе "Чистое небо". Архивное фото

Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М3" на всеармейском конкурсе "Чистое небо"

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения ( РВСН ) на учениях впервые применили новейшую спецтехнику химической защиты для обработки ракетных комплексов "Ярс", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России и публикует видео. Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения () на учениях впервые применили новейшую спецтехнику химической защиты для обработки ракетных комплексов "Ярс", сообщает департамент информации и массовых коммуникацийи публикует видео.

"В преддверии дня РХБЗ стратегические ракетчики впервые применили новейшую специальную технику – унифицированные тепловые машины УТМ-80М - при выводе ракетного полка ПГРК "Ярс" на маршруты боевого патрулирования", - говорился в сообщении.

При совершении марша "Ярсов" на полевые позиции в Свердловской области подразделения обеспечения и охраны получили узнали о применении "незаконными вооруженными формированиями" "химического оружия".

"Группы обозначения диверсионно-разведывательных формирований действовали в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок "Ярс", - уточняется в сообщении.

Военнослужащие РВСН отработали специальную комплексную задачу по отражению нападения "противника". Кроме того, они участвовали в наращивании охраны и маскировке, а также отработали комплекс технических и тактических вводных.

Подразделения РХБЗ на машинах химразведки взяли пробы воздуха, шпунта, воды и оцепили зону "радиационного заражения", а предприняли комплекс мер по обеззараживанию местности и дорог.

"При выполнении задач по дегазации и специальной очистке, а также аэрозольной маскировке полевых позиций были использованы авторазливочные станции АРС-14КМ. Впервые в условиях, максимально приближенных к боевым, была апробирована машина тепловой обработки УТМ-80М, которая позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки", - добавляется в сообщении.