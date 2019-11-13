РВСН получили около 100 единиц новейшей техники войск РХБ защиты

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военные Ракетных войск стратегического назначения ( Военные Ракетных войск стратегического назначения ( РВСН ) уже получили около 100 единиц новейшей техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, сообщает Минобороны РФ

"В перевооружаемые соединения РВСН продолжаются поступления новейшей техники войск РХБ защиты. Современные машины, среди которых АРС-14КМ, РХМ-6 и первые образцы УТМ-80М ... Всего в РВСН поступило уже около 100 единиц новейшей специальной техники войск РХБ защиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году стратегические разведчики получили более 20 единиц техники. Поставка еще 16 единиц запланирована на 2020 год.

"После обновления линейки специальной техники войск РХБ защиты в РВСН значительно сократились сроки выполнения задач и существенно повысилось качество их выполнения за счёт расширения возможностей современных машин", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что для обработки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) поступает авторазливочная станция АРС-14КМ. Кроме того, перевооружаемые соединения РВСН получают универсальные тепловые машины УТМ-80М, которые позволяют проводить спецобработку крупногабаритной военной техники. А машины РХМ-6 для ведения РХБ разведки обеспечивают передачу данных в автоматизированную систему управления войсками.