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РИА Новости

РВСН получили около 100 единиц новейшей техники войск РХБ защиты

05:10 13.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРакетные войска
Ракетные войска
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ракетные войска. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Военные Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) уже получили около 100 единиц новейшей техники войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, сообщает Минобороны РФ.
"В перевооружаемые соединения РВСН продолжаются поступления новейшей техники войск РХБ защиты. Современные машины, среди которых АРС-14КМ, РХМ-6 и первые образцы УТМ-80М ... Всего в РВСН поступило уже около 100 единиц новейшей специальной техники войск РХБ защиты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2019 году стратегические разведчики получили более 20 единиц техники. Поставка еще 16 единиц запланирована на 2020 год.
"После обновления линейки специальной техники войск РХБ защиты в РВСН значительно сократились сроки выполнения задач и существенно повысилось качество их выполнения за счёт расширения возможностей современных машин", - добавляется в сообщении.
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Уточняется, что для обработки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) поступает авторазливочная станция АРС-14КМ. Кроме того, перевооружаемые соединения РВСН получают универсальные тепловые машины УТМ-80М, которые позволяют проводить спецобработку крупногабаритной военной техники. А машины РХМ-6 для ведения РХБ разведки обеспечивают передачу данных в автоматизированную систему управления войсками.
Первым полную линейку современных образцов техники, включая РХМ-6, АРС-14КМ, а также УТМ-80М, получило Тагильское ракетное соединение.
Военнослужащие Вооруженных сил
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Ракетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФРоссияБезопасностьОбщество
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