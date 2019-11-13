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РИА Новости

В чилийском Сантьяго протестующие напали на посольство Аргентины

05:06 13.11.2019 (обновлено: 05:07 13.11.2019)
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© REUTERS / Henry RomeroАкция протеста в Сантьяго, Чили
Акция протеста в Сантьяго, Чили
© REUTERS / Henry Romero
Акция протеста в Сантьяго, Чили. Архивное фото
МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Протестующие в столице Чили разграбили и подожгли отель и ресторан, а также атаковали резиденцию посла Аргентины, сообщается о пожарах на стройплощадке университета Сантьяго и в церкви.
"Более ста человек в масках собрались на улице Викуньи Маккенны в столице, чтобы ограбить и попытаться сжечь отель и ресторан", - говорится в сообщении издания 24horas.
По информации СМИ, очаги возгорания зафиксированы в строящемся здании чилийского университета, на стройке вокруг Teatro U и в церкви Веракрус.
Хулиганы также напали на посольство Аргентины, располагающееся в этом районе. По словам посла Хосе Октавио Бордона, которого цитирует газета, хулиганы уже в течение получаса забрасывают посольство камнями, дипломатический персонал находится внутри представительства.
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Несколько дней назад в центре Сантьяго был ограблен и подожжен Университет Педро де Вальдивии.
В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
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