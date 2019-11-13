В чилийском Сантьяго протестующие напали на посольство Аргентины

МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Протестующие в Протестующие в столице Чили разграбили и подожгли отель и ресторан, а также атаковали резиденцию посла Аргентины , сообщается о пожарах на стройплощадке университета Сантьяго и в церкви.

"Более ста человек в масках собрались на улице Викуньи Маккенны в столице, чтобы ограбить и попытаться сжечь отель и ресторан", - говорится в сообщении издания 24horas

По информации СМИ, очаги возгорания зафиксированы в строящемся здании чилийского университета, на стройке вокруг Teatro U и в церкви Веракрус.

Хулиганы также напали на посольство Аргентины, располагающееся в этом районе. По словам посла Хосе Октавио Бордона, которого цитирует газета, хулиганы уже в течение получаса забрасывают посольство камнями, дипломатический персонал находится внутри представительства.

Несколько дней назад в центре Сантьяго был ограблен и подожжен Университет Педро де Вальдивии.