Венецианский паводок достиг рекордной высоты

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уровень воды в Уровень воды в Венеции достиг рекордных 187 сантиметров, сообщают городские власти.

Традиционно подверженная последствиям непогоды Венеция переживает период "высокой воды" в среднем каждые четыре года. Но как правило вода не поднимается выше 110 сантиметров, заливая около 10% города.

"187 сантиметров. После 194 сантиметров в 1966 году это второй самый высокий уровень в истории", - сообщает мэрия в Twitter . По информации властей, паводок выше 140 сантиметров заливает 90% города.

Согласно приложенной схеме, уровень воды постепенно идет на спад, но к утру снова вырастет до 155 сантиметров и в ближайшие несколько дней продолжит то спадать, то расти. Однако тот же график предсказывал ночное повышение уровня воды только до 145 сантиметров.

"Завтра (в среду) мы объявим режим бедствия. Мы просим правительство о помощи, траты будут большими. Это последствия глобального потепления", - написал в Twitter мэр Луиджи Бруньяно.

По его словам, власти начинают подсчет ущерба, такой паводок "оставляет неизгладимые следы".

Мэрия также сообщила, что попросит власти региона Венето объявить кризисную ситуацию, чтобы затем просить центральное правительство в Риме ввести режим чрезвычайной ситуации.