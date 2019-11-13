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РИА Новости

Венецианский паводок достиг рекордной высоты

05:01 13.11.2019 (обновлено: 10:39 13.11.2019)
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© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в TwitterПаводок в Венеции
Паводок в Венеции
© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в Twitter
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уровень воды в Венеции достиг рекордных 187 сантиметров, сообщают городские власти.
Традиционно подверженная последствиям непогоды Венеция переживает период "высокой воды" в среднем каждые четыре года. Но как правило вода не поднимается выше 110 сантиметров, заливая около 10% города.
© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в TwitterПаводок в Венеции
Паводок в Венеции
© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в Twitter
Паводок в Венеции
"187 сантиметров. После 194 сантиметров в 1966 году это второй самый высокий уровень в истории", - сообщает мэрия в Twitter. По информации властей, паводок выше 140 сантиметров заливает 90% города.
Согласно приложенной схеме, уровень воды постепенно идет на спад, но к утру снова вырастет до 155 сантиметров и в ближайшие несколько дней продолжит то спадать, то расти. Однако тот же график предсказывал ночное повышение уровня воды только до 145 сантиметров.
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"Завтра (в среду) мы объявим режим бедствия. Мы просим правительство о помощи, траты будут большими. Это последствия глобального потепления", - написал в Twitter мэр Луиджи Бруньяно.
По его словам, власти начинают подсчет ущерба, такой паводок "оставляет неизгладимые следы".
© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в TwitterПаводок в Венеции
Паводок в Венеции
© Фото : страница мэра Венеции Луиджи Бруньяро в Twitter
Паводок в Венеции
Мэрия также сообщила, что попросит власти региона Венето объявить кризисную ситуацию, чтобы затем просить центральное правительство в Риме ввести режим чрезвычайной ситуации.
В полдень (14.00 мск) мэр Венеции, президент Венето Лука Зая и глава департамента защиты в чрезвычайных ситуациях Италии Анджело Боррелли проведут пресс-конференцию.
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