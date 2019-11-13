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РИА Новости

Для борьбы с беспорядками в Гонконге создадут элитный спецотряд

04:55 13.11.2019
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonСтолкновения протестующих с полицией в торговом центре Гонконга
Столкновения протестующих с полицией в торговом центре Гонконга
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Столкновения протестующих с полицией в торговом центре Гонконга. Архивное фото
ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Элитный спецотряд из 80 специалистов по борьбе с массовыми беспорядками направят на улицы Гонконга, где третий день подряд наблюдается транспортный коллапс из-за очередной эскалации антиправительственных протестов, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
Отряд, как отмечается, будет сформирован с нуля на добровольной основе, в его состав войдут специалисты, прошедшие подготовку для подавления бунтов и беспорядков в тюрьмах.
Согласно словам источника газеты в правоохранительных органах, спецотряд будет в основном обеспечивать защиту важных городских объектов, включая правительственные здания, и не будет вовлечен в борьбу с беспорядками непосредственно на улицах. Эти меры позволят обычным полицейским подразделениям, которые уже с трудом справляются с многочисленными беспорядками в разных районах города, направить больше сил на передовые позиции.
Газета отмечает, что глава администрации Гонконга на этой неделе может объявить о беспрецедентном шаге, который по закону об общественном порядке позволяет ей уполномочить комиссара полиции назначать "специальных констеблей".
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.
На многих улицах Гонконга с понедельника не прекращается хаос, полиция несколько раз в разных районах применяла перцовый и слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки для разгона протестующих. Демонстранты заблокировали ряд дорог, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, тяжелые предметы. В связи с протестами и транспортным коллапсом из-за перекрытых дорог и закрытых станций метро некоторые университеты отменили занятия. В ходе столкновений сотрудники правоохранительных органов в понедельник применили огнестрельное оружие в трех районах города, один человек был ранен.
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