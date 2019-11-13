Для борьбы с беспорядками в Гонконге создадут элитный спецотряд

ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Элитный спецотряд из 80 специалистов по борьбе с массовыми беспорядками направят на улицы Элитный спецотряд из 80 специалистов по борьбе с массовыми беспорядками направят на улицы Гонконга , где третий день подряд наблюдается транспортный коллапс из-за очередной эскалации антиправительственных протестов, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Отряд, как отмечается, будет сформирован с нуля на добровольной основе, в его состав войдут специалисты, прошедшие подготовку для подавления бунтов и беспорядков в тюрьмах.

Согласно словам источника газеты в правоохранительных органах, спецотряд будет в основном обеспечивать защиту важных городских объектов, включая правительственные здания, и не будет вовлечен в борьбу с беспорядками непосредственно на улицах. Эти меры позволят обычным полицейским подразделениям, которые уже с трудом справляются с многочисленными беспорядками в разных районах города, направить больше сил на передовые позиции.

Газета отмечает, что глава администрации Гонконга на этой неделе может объявить о беспрецедентном шаге, который по закону об общественном порядке позволяет ей уполномочить комиссара полиции назначать "специальных констеблей".

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, за это время полиция задержала более 3,6 тысячи человек, младшему из которых 12 лет, свыше 1,5 тысячи человек были госпитализированы из-за полученных на улицах травм, пострадали более 400 полицейских. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.