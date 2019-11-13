Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T04:37Z
https://ria.ru/20191113/1560869232.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150923/30/1509233088_0:5:1036:588_1036x0_80_0_0_3be6403c442885d67d930f8f0167aa01.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре провели замер шума вокруг промышленных объектов

04:37 13.11.2019
94
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрубы промышленных предприятий
Трубы промышленных предприятий
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Трубы промышленных предприятий. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор за девять месяцев 2019 года выявил, что более 28% обследованных промышленных объектов в регионах РФ превышают допустимый уровень шума, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что за девять месяцев обследовано более 41 тысячи объектов на соответствие уровней шума санитарно-эпидемиологическим требованиям.
"Превышения нормативов уровня шума выявлены на 13,5% объектах. Наибольший удельный вес несоответствий составляли промышленные объекты (28,63%)", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве добавляют, что несоответствия по уровням шума в организациях коммунального и социального назначения составили 14,8%, транспортных средств - 9,7%, на объектах, занятых производством пищевой продукции - 6,3%, в детских и подростковых организациях - 2,7%.
Поезд в Московском метрополитене
16 июля, 08:44
В мэрии Москвы рассказали о технологии, снижающей уровень шума в метро
По данным Роспотребнадзора, проведены замеры шума почти в 36 тысячах точек на автомагистралях и улицах с интенсивным движением. Среди них несоответствия обнаружены в 14,9%.
"Наиболее значимым из физических факторов, оказывающих влияние на организм человека, является акустический шум, воздействие которого на людей в условиях плотной застройки населенных мест продолжает возрастать", - отмечает ведомство.
010000
Обсудить 0
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Кинорежиссёр Роман Полански
В Париже феминистки сорвали предпоказ нового фильма Полански
Столкновения протестующих с полицией в торговом центре Гонконга
Для борьбы с беспорядками в Гонконге создадут элитный спецотряд
Ипотека
Эксперты назвали регионы, где россияне хуже всего выплачивают ипотеку
Здание Центрального банка РФ в Москве
Эксперты сообщают о снижении темпов отзыва лицензий у российских банков
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса Стрела-10М3 на всеармейском конкурсе Чистое небо
Минобороны показало, как обрабатывают ракетные комплексы после химатаки
Ракетные войска
РВСН получили около 100 единиц новейшей техники войск РХБ защиты
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, объявившая о временном возложении на себя обязанностей президента
КС Боливии признал законность перехода президентской власти к Аньес
Электрический щит
МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству
Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае
Россия останется крупнейшим экспортером газа как минимум до 2040 года
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, объявившая о временном возложении на себя обязанностей президента
Аньес объявила о намерении провести выборы в Боливии как можно скорее
Реклама микрофинансовой организации в Абакане
Коллекторы раскрыли, почему россияне не платят по кредитам
Акция протеста в Сантьяго, Чили
В чилийском Сантьяго протестующие напали на посольство Аргентины
Городская дума и Администрация Барнаула
В Барнауле устранили аварию на трубопроводе
Актеры Михаил Ульянов и Бухути Закариадзе в фильме Освобождение
Мосфильм выпустит в прокат фильм "Освобождение" Озерова после реставрации
Вертолет Ми-8МТ армии России
В Сирии российская армейская авиация расширяет территории патрулирования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта об иностранных СМИ-иноагентах
12:06В ДНР приступили к разминированию участка отвода сил у Петровского
12:04Глава "Массандры" рассказала, откуда в Россию завозят виноматериалы
12:03Защита историка Соколова объяснила, почему не обжаловала арест
12:00В законодательстве появится термин "крепленые вина"
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
Лента новостейМолния