В Роспотребнадзоре провели замер шума вокруг промышленных объектов

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор за девять месяцев 2019 года выявил, что более 28% обследованных промышленных объектов в регионах РФ превышают допустимый уровень шума, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что за девять месяцев обследовано более 41 тысячи объектов на соответствие уровней шума санитарно-эпидемиологическим требованиям.

"Превышения нормативов уровня шума выявлены на 13,5% объектах. Наибольший удельный вес несоответствий составляли промышленные объекты (28,63%)", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавляют, что несоответствия по уровням шума в организациях коммунального и социального назначения составили 14,8%, транспортных средств - 9,7%, на объектах, занятых производством пищевой продукции - 6,3%, в детских и подростковых организациях - 2,7%.

По данным Роспотребнадзора, проведены замеры шума почти в 36 тысячах точек на автомагистралях и улицах с интенсивным движением. Среди них несоответствия обнаружены в 14,9%.