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РИА Наука
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РИА Новости

Курчатовский институт испытает сверхпроводники для "коллайдера будущего"

03:30 13.11.2019 (обновлено: 04:30 13.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНациональный исследовательский центр "Курчатовский институт"
Национальный исследовательский центр Курчатовский институт
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" выполнят комплекс исследований уникальных сверхпроводников, которые планируется производить в России для крупных международных проектов в области физики высоких энергий под эгидой Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Как следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом", речь идет об испытаниях опытной партии ниобий-титановых сверхпроводящих материалов при низкой температуре и в магнитных полях разной силы.
В ближайшей перспективе в ЦЕРН предполагается модернизировать протонный суперсинхротрон SPS и построить новый ускоритель - кольцевой коллайдер будущего (FCC - Future circular collider), Колоссальные размеры FCC (длина окружности - до 100 километров) потребуют поставки значительного объема сверхпроводящих материалов. Для этих проектов потребуется примерно 3 тысячи тонн сверхпроводящих проводов на основе ниобий-титанового сплава.
Разработка конкурентоспособной высокоэффективной технологии изготовления таких проводов предполагает значительный объем испытаний проводов для определения их токонесущей способности, отмечается в техническом задании на предстоящие исследования. Эти работы предстоит выполнить к 2022 году по заказу российского разработчика конструкции ниобий-титановых сверхпроводников, "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара" (ВНИИНМ, входит в топливную компанию "Росатома" ТВЭЛ).
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Осенью 2018 года ТВЭЛ и ЦЕРН заключили соглашение о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках проекта по строительству коллайдера FCC.
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