В прокуратуре прокомментировали скандал вокруг владельца кота и "Аэрофлота"

Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток . Архивное фото

Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Пассажир " Пассажир " Аэрофлота ", кота которого не хотели пускать в салон из-за перевеса, может обратиться для проверки соблюдения своих прав в московскую прокуратуру, которая ведет надзор за авиакомпанией, заявили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре

Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в соцсети Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте".

"Для проведения проверки по факту нарушения его прав пассажир может обратиться в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, которая осуществляет надзор за деятельностью авиакомпании", - рассказал РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В управлении на транспорте МВД по ДФО РИА Новости сообщили, что не проводят проверку по факту нарушения правил перевозки. "Мы этим не занимаемся, к нам никто не обращался с заявлениями о нарушении правил перевозки", - сказал собеседник агентства.

Скандал с аннулированием миль и подменой кота вызвал общественный резонанс. На странице Галина в Facebook опубликовано множество сообщений от пользователей, которые поддерживают владельца кота и его питомца. Кто-то предлагает ему бесплатные поездки в такси, часть - свои накопленные мили в "Аэрофлоте".