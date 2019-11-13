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РИА Новости

В прокуратуре прокомментировали скандал вокруг владельца кота и "Аэрофлота"

04:27 13.11.2019 (обновлено: 07:00 13.11.2019)
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© Фото : Страница в Facebook Михаила ГалинаМихаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
© Фото : Страница в Facebook Михаила Галина
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Пассажир "Аэрофлота", кота которого не хотели пускать в салон из-за перевеса, может обратиться для проверки соблюдения своих прав в московскую прокуратуру, которая ведет надзор за авиакомпанией, заявили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в соцсети Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте".
"Для проведения проверки по факту нарушения его прав пассажир может обратиться в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру, которая осуществляет надзор за деятельностью авиакомпании", - рассказал РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В управлении на транспорте МВД по ДФО РИА Новости сообщили, что не проводят проверку по факту нарушения правил перевозки. "Мы этим не занимаемся, к нам никто не обращался с заявлениями о нарушении правил перевозки", - сказал собеседник агентства.
Кот Виктор
Вчера, 21:54
Владелец толстого кота рассказал, почему нарушил правила "Аэрофлота"
Скандал с аннулированием миль и подменой кота вызвал общественный резонанс. На странице Галина в Facebook опубликовано множество сообщений от пользователей, которые поддерживают владельца кота и его питомца. Кто-то предлагает ему бесплатные поездки в такси, часть - свои накопленные мили в "Аэрофлоте".
Как ранее заявлял "Аэрофлот", проверка показала, что пассажир допустил "ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж, вынимал животное из контейнера на борту".
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АэрофлотВладивостокFacebook, Inc.Общество
Популярные комментарии
И правильно сделал,что не сдал!Издевательство над животными сдавать их в багаж. Там темно и холодно, стресс. который получает животное не сравним с милями! Да и ну их, эти мили! Зато животное цело и невредимо.Молодец!
13 ноября, 05:20
Tanya Pertseva
3200002
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