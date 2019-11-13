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РИА Новости

В ДВФУ получили из пигмента морской губки соединения, убивающие клетки рака

04:13 13.11.2019
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Голубая морская губка
Голубая морская губка
Голубая морская губка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета получили из пигмента морской губки новые соединения, которые приводят к гибели клеток некоторых видов рака, сообщает вуз.
По его данным, химики Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ разработали новый метод синтеза производных фаскаплизина - пигмента на основе производных морской губки. Благодаря этому ученые впервые получили достаточное количество соединений для исследований.
Отмечается, что "14-бромретикулатин, впервые полученный в ДВФУ, селективно воздействует на бактерии Pseudomonas Aeruginosa, синегнойной палочки, устойчивой ко многим видам антибиотиков". "Соединение также... приводит к гибели клеток рака кожи (меланомы), рака прямой кишки и рака простаты. 3,10-Дибромфаскаплизин способен подавлять метаболизм клеток рака простаты человека при концентрациях в семь раз ниже по сравнению с теми, которые приводят к разрушению их клеточных мембран", - говорится в сообщении.
Вещество потенциально можно использовать для избирательного лечения злокачественных опухолей без негативного воздействия на здоровые клетки организма, отмечают в вузе.
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Доцент кафедры органической химии ШЕН ДВФУ Максим Жидков отметил, что говорить про создание нового лекарства еще рано. На основе полученных результатов учёные планируют синтезировать новую серию производных фаскаплизина и провести испытание на мышах.
Фаскаплизин впервые был выделен из морской губки Fascaplysinopsis sp. в 1988 году и с тех пор интенсивно изучается. Это соединение эффективно подавляет рост различных типов опухолевых клеток, обладает антибактериальным, противогрибковым и обезболивающим действием. При этом фаскаплизин токсичен по отношению к здоровым клеткам, это ограничивает его применение.
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Открытия - РИА НаукаДальневосточный федеральный университетВладивостокРоссия
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