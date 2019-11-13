В ДВФУ получили из пигмента морской губки соединения, убивающие клетки рака

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Ученые Ученые Дальневосточного федерального университета получили из пигмента морской губки новые соединения, которые приводят к гибели клеток некоторых видов рака, сообщает вуз.

По его данным, химики Школы естественных наук (ШЕН) ДВФУ разработали новый метод синтеза производных фаскаплизина - пигмента на основе производных морской губки. Благодаря этому ученые впервые получили достаточное количество соединений для исследований.

Отмечается, что "14-бромретикулатин, впервые полученный в ДВФУ, селективно воздействует на бактерии Pseudomonas Aeruginosa, синегнойной палочки, устойчивой ко многим видам антибиотиков". "Соединение также... приводит к гибели клеток рака кожи (меланомы), рака прямой кишки и рака простаты. 3,10-Дибромфаскаплизин способен подавлять метаболизм клеток рака простаты человека при концентрациях в семь раз ниже по сравнению с теми, которые приводят к разрушению их клеточных мембран", - говорится в сообщении.

Вещество потенциально можно использовать для избирательного лечения злокачественных опухолей без негативного воздействия на здоровые клетки организма, отмечают в вузе.

Доцент кафедры органической химии ШЕН ДВФУ Максим Жидков отметил, что говорить про создание нового лекарства еще рано. На основе полученных результатов учёные планируют синтезировать новую серию производных фаскаплизина и провести испытание на мышах.