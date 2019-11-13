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РИА Новости

Модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" вывели из сухого дока

04:11 13.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль Маршал Шапошников
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Проходящий модернизацию фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" вывели из сухого дока Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке и поставили к достроечному пирсу предприятия, сообщил журналистам представитель ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Корабль перевели к достроечному пирсу для подготовки к первым испытаниям главной энергетической установки в море. В период докования проведён ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование и завершены фундаменты под принципиально новое оборудование", - сказал Воскресенский.
Также специалисты изготовили новые участки валопроводов, частично заменили магистральные кабельные трассы и провели их укладку под новые системы вооружений. Модернизированный корабль получил на вооружение комплекс ударного ракетного оружия. Параллельно шел средний ремонт фрегата. В рамках модернизации демонтированы и построены по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля.
После выхода из сухого дока корабль продолжают готовить к выходу в море для первых испытаний главной энергетической установки.
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников во время постановки на бочки во Владивостоке
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Николай Воскресенский (флот)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокБезопасностьЭкономика
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