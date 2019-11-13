Модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" вывели из сухого дока

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя - РИА Новости. Проходящий модернизацию фрегат Тихоокеанского флота " Проходящий модернизацию фрегат Тихоокеанского флота " Маршал Шапошников " вывели из сухого дока Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке и поставили к достроечному пирсу предприятия, сообщил журналистам представитель ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Корабль перевели к достроечному пирсу для подготовки к первым испытаниям главной энергетической установки в море. В период докования проведён ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование и завершены фундаменты под принципиально новое оборудование", - сказал Воскресенский.

Также специалисты изготовили новые участки валопроводов, частично заменили магистральные кабельные трассы и провели их укладку под новые системы вооружений. Модернизированный корабль получил на вооружение комплекс ударного ракетного оружия. Параллельно шел средний ремонт фрегата. В рамках модернизации демонтированы и построены по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля.