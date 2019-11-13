Писатель рассказал о необходимости популяризации военной контрразведки

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Летопись отечественной военной контрразведки, до недавнего времени почти закрытая, нуждается в широком рассказе как о ней самой, так и о контрразведчиках, в разные годы обеспечивавших безопасность армии и, в конечном счете, страны, считает писатель Александр Бондаренко.

В среду в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация сборника Бондаренко "Военные контрразведчики", вышедшего в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия".

"Я постарался рассказать о том, что и как было, какой была славная история нашей военной контрразведки, какие выдающиеся люди в ней работали. Мне захотелось отдать им дань уважения и памяти", - заявил Бондаренко РИА Новости.

"Изначально были очень короткие биографические справки об этих людях. Но я старался найти какие-нибудь интересные детали, показав того или иного персонажа как можно более человечно, так, чтобы читатель задумался и запомнил. Получилась такая необычная для серии ЖЗЛ книга, фактически история военной контрразведки, показанная через судьбы ее сотрудников - от начала до современности, вплоть до недавних руководителей и героев", - добавил автор книги.

По словам Бондаренко, военной контрразведке в свое время "безумно не повезло". "Был легендарный СМЕРШ - сильнейшая спецслужба времен Второй мировой войны, которая полностью закрыла наши военные секреты, которая парализовала немецкие разведшколы, которая ловила шпионов и многое другое. А потом военную контрразведку практически забыли до книги Владимира Богомолова "Момент истины", - сказал писатель.