На Сахалине приступили к строительству нефтяного индустриального парка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Южная", компания "СИП-ТОР" приступила к строительству нефтегазового индустриального парка на Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Южная", компания "СИП-ТОР" приступила к строительству нефтегазового индустриального парка на Сахалине , информирует Корпорация развития Дальнего Востока ( КРДВ ).

"Проект нацелен на создание современной производственно-технической и ремонтной базы, интегрированной с процессами основных операторов нефтегазовых проектов в Сахалинской области. Индустриальный парк будет включать лаборатории, производственные здания, учебный центр и склады. Кроме того, резиденты смогут использовать отдельные площадки для создания производства, используя готовую инфраструктуру парка", - говорится в сообщении.

КРДВ предоставило ООО "СИП-ТОР" земельный участок площадью 31,5 гектара для реализации инвестпроекта. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2023 года.

По информации КРДВ, "СИП-ТОР" вложит в проект почти 8 миллиардов рублей и создаст около 60 рабочих мест. "Резиденты самого Сахалинского индустриального парка планируют дать работу почти 1,4 тысячи человек и вложить в объект более 40 миллиардов рублей", - отмечает пресс-служба.