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РИА Новости

На Сахалине приступили к строительству нефтяного индустриального парка

04:03 13.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев
Генеральный директор АО Корпорация развития Дальнего Востока Аслан Канукоев
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Южная", компания "СИП-ТОР" приступила к строительству нефтегазового индустриального парка на Сахалине, информирует Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ).
"Проект нацелен на создание современной производственно-технической и ремонтной базы, интегрированной с процессами основных операторов нефтегазовых проектов в Сахалинской области. Индустриальный парк будет включать лаборатории, производственные здания, учебный центр и склады. Кроме того, резиденты смогут использовать отдельные площадки для создания производства, используя готовую инфраструктуру парка", - говорится в сообщении.
КРДВ предоставило ООО "СИП-ТОР" земельный участок площадью 31,5 гектара для реализации инвестпроекта. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2023 года.
По информации КРДВ, "СИП-ТОР" вложит в проект почти 8 миллиардов рублей и создаст около 60 рабочих мест. "Резиденты самого Сахалинского индустриального парка планируют дать работу почти 1,4 тысячи человек и вложить в объект более 40 миллиардов рублей", - отмечает пресс-служба.
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ТОР "Южная" создана в Сахалинской области 17 марта 2016 года для развития локального производства продуктов питания в регионе. В настоящее время инвестиционную деятельность в ТОР в рамках соглашений, подписанных с КРДВ, ведут восемь резидентов. Общий объем инвестиционного портфеля составляет 20,2 миллиарда рублей. Реализация заявленных проектов позволит создать 974 рабочих места. Свыше 7,9 миллиарда рублей резиденты уже инвестировали и создали 462 рабочих места.
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Дальний ВостокЮжно-СахалинскРоссияЭкономика
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