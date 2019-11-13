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РИА Новости

КС Боливии признал законность перехода президентской власти к Аньес

04:00 13.11.2019 (обновлено: 06:34 13.11.2019)
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© AP Photo / Juan KaritaВице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, объявившая о временном возложении на себя обязанностей президента
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, объявившая о временном возложении на себя обязанностей президента
© AP Photo / Juan Karita
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, объявившая о временном возложении на себя обязанностей президента. Архивное фото
МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Конституционный суд Боливии подтвердил законность передачи власти в Боливии оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. По мнению суда, она не нуждается в утверждении парламентом.
Часом ранее Аньес на заседании парламента заявила, что временно принимает на себя президентские полномочия после отставки всех вышестоящих должностных лиц. Аньес планировал утвердить парламент, но обладающая большинством в две трети партия экс-президента Моралеса игнорировала заседания, так что оппозиция решила действовать без кворума.
"Учитывая, что наследование власти происходит в результате прошения об отставке... (для её осуществления) не требуется законодательного акта или решения конгресса", - говорится в заявлении конституционного суда.
Доклад ОАГ о нарушениях в ходе выборов президента Боливии, где в первом туре с минимальным перевесом победил действующий президент Эво Моралес, вызвал волну протестов в Боливии. Вооруженные силы страны потребовали отставки президента, а сам Эво Моралес подал соответствующее прошение в парламент страны. Все высшее руководство страны ушло в отставку, президент, вице-президент и спикер сената покинули страну.
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