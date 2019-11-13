КС Боливии признал законность перехода президентской власти к Аньес

"Учитывая, что наследование власти происходит в результате прошения об отставке... (для её осуществления) не требуется законодательного акта или решения конгресса", - говорится в заявлении конституционного суда.

Доклад ОАГ о нарушениях в ходе выборов президента Боливии, где в первом туре с минимальным перевесом победил действующий президент Эво Моралес, вызвал волну протестов в Боливии. Вооруженные силы страны потребовали отставки президента, а сам Эво Моралес подал соответствующее прошение в парламент страны. Все высшее руководство страны ушло в отставку, президент, вице-президент и спикер сената покинули страну.