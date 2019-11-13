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РИА Новости

Эксперты сообщают о снижении темпов отзыва лицензий у российских банков

03:49 13.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Активность Банка России по оздоровлению банковского сектора в этом году существенно снизилась: количество отозванных лицензий у кредитных организаций может впервые за шесть лет не превысить 50 штук, говорится в подготовленном "Национальным рейтинговым агентством" (НРА) обзоре банковского рынка, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В исследовании речь идет как о традиционных банках, так и о небанковских кредитных организациях (НКО), которые не имеют права привлекать средства юридических и физических лиц во вклады.
Очищение банковского сектора РФ от недобросовестных игроков началось в 2013 году, в 2015-2016 годах был пик по количеству отозванных лицензий - около 200. В прошлом году ЦБ отозвал 77 лицензий, а за истёкший период этого года - 34.
"Агентство ожидает, что до конца 2019 года рынок могут покинуть ещё 5-10 игроков, таким образом, количество отозванных лицензий может не превысить 50 штук за год впервые с 2013 года", - говорится в обзоре.
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Аналитики НРА назвали самые частые причины отзывов лицензий в 2018-2019 годах, указывая на то, что для ЦБ является обычной практикой лишать кредитных организации лицензий одновременно по нескольким причинам.
При этом НРА фиксирует значительное снижение доли причин отзыва лицензий, связанных с нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и выводом активов. Так, например, в прошлом году вывод активов или денежных средств за рубеж значился причиной в 45 случаях отзывов лицензий, в этом году - только в пяти. Нарушений в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в этом году аналитики насчитали девять, тогда как в 2018-ом их было 68.
"Агентство полагает, что снижение доли причин отзыва лицензий, связанных с нарушением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и выводом активов, в значительной степени обусловлено постоянным повышением качества банковского надзора и регулирования со стороны ЦБ РФ", - считают аналитики.
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