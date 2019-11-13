Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T03:46Z
https://ria.ru/20191113/1560868900.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_b90a290639949bde673782dc9e78ec3e.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, как хакеры взламывают защиту банков

03:46 13.11.2019
802
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Системы кредитных организаций защищены лучше, чем в других отраслях, однако при использовании методов социальной инженерии хакеры успешно взламывают защиту банков в 75% случаев, сообщила РИА Новости аналитик информационной безопасности компании Positive Technologies Екатерина Килюшева.
Социальная инженерия предполагает злонамеренное введение в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием. Отличительная черта этого вида мошенничества - нацеленность на конкретные группы граждан.
"Защита сетевого периметра в банковской сфере значительно выше, чем в других отраслях. Как показывает наш опыт, в ходе тестирования на проникновение сетевой периметр организаций преодолевается в 58% случаев. В кредитно-финансовой сфере этот показатель составляет 22% и возрастает до 75% при использовании социальной инженерии", - говорит эксперт.
Килюшева отметила, что, в первую очередь, под угрозой находятся банки среднего звена, которые не всегда готовы вкладывать крупные бюджеты в обеспечение собственной безопасности. В свою очередь небольшие банки могут оказаться промежуточным звеном атаки: например, с компьютеров их сотрудников в дальнейшем могут рассылаться фишинговые письма в адрес более крупных банков.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
28 октября, 15:26
Хакеры опубликовали фото Саакашвили на официальном сайте президента Грузии
По данным компании, самым популярным способом атак на банки является использование вредоносного программного обеспечение - хакеры использует его в 58% всех атак на кредитно-финансовую сферу. Почти половина атак (49%) проводится с помощью социальной инженерии, а 36% всех атак проходят с помощью хакинга, то есть внесения изменений в программное обеспечение на устройстве жертвы.
Менее популярными способами атак на кредитные организации являются подбор учетных данных (11%), эксплуатация вэб-уязвимостей (5%) и DDos-атаки (3%).
Кибербезопасность
23 октября, 10:17
В Group-IB рассказали, сколько денег похитили хакеры в первом полугодии
000071
Обсудить 0
РоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Британский Робби Уильямс
Робби Уильямс признался, что живет без мобильного телефона более десяти лет
Логотип компании Google
США начали расследование против медицинского проекта Google, пишут СМИ
Сотрудница автосалона
Роскачество проверило автомобильные алюминиевые диски
Пункты выдачи микрозаймов
Коллекторы раскрыли, почему россияне не платят по кредитам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, сообщает WP
Здание Центрального банка РФ в Москве
Эксперты сообщают о снижении темпов отзыва лицензий у российских банков
Сенбернар, архивное фото
В МЧС объяснили, почему сенбернары перестали быть собаками-спасателями
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Кредитная карта
В России участились случаи мошенничества с платежными картами
Паводок в Венеции
Венецианский паводок достиг рекордной высоты
Предприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика)
Хакеры требуют у мексиканской Pemex пять миллионов долларов в биткоинах
Президент Украины Владимир Зеленский
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае
Россия останется крупнейшим экспортером газа как минимум до 2040 года
Девушка на пляже
Названы самые дешевые пляжные направления для отдыха в начале декабря
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Добыча сланцевой нефти в США превысит добычу нефти в России к 2025 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53В Южной Кореи прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
Лента новостейМолния