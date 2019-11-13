Эксперт рассказал, как хакеры взламывают защиту банков

Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак. Архивное фото

Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Системы кредитных организаций защищены лучше, чем в других отраслях, однако при использовании методов социальной инженерии хакеры успешно взламывают защиту банков в 75% случаев, сообщила РИА Новости аналитик информационной безопасности компании Positive Technologies Екатерина Килюшева.

Социальная инженерия предполагает злонамеренное введение в заблуждение путем обмана или злоупотребления доверием. Отличительная черта этого вида мошенничества - нацеленность на конкретные группы граждан.

"Защита сетевого периметра в банковской сфере значительно выше, чем в других отраслях. Как показывает наш опыт, в ходе тестирования на проникновение сетевой периметр организаций преодолевается в 58% случаев. В кредитно-финансовой сфере этот показатель составляет 22% и возрастает до 75% при использовании социальной инженерии", - говорит эксперт.

Килюшева отметила, что, в первую очередь, под угрозой находятся банки среднего звена, которые не всегда готовы вкладывать крупные бюджеты в обеспечение собственной безопасности. В свою очередь небольшие банки могут оказаться промежуточным звеном атаки: например, с компьютеров их сотрудников в дальнейшем могут рассылаться фишинговые письма в адрес более крупных банков.

По данным компании, самым популярным способом атак на банки является использование вредоносного программного обеспечение - хакеры использует его в 58% всех атак на кредитно-финансовую сферу. Почти половина атак (49%) проводится с помощью социальной инженерии, а 36% всех атак проходят с помощью хакинга, то есть внесения изменений в программное обеспечение на устройстве жертвы.