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РИА Новости

Эксперты назвали регионы, где россияне хуже всего выплачивают ипотеку

03:37 13.11.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Самые большие доли "плохих" ипотечных кредитов по итогам девяти месяцев 2019 года зафиксированы в Республиках Ингушетия, Алтай и Карачаево-Черкесии, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В целом ипотека остается одним из наиболее низкорисковых банковских видов кредитования. Средняя по стране доля ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, составляет 1,7%", - сказано в исследовании ипотечного рынка.
Однако в отдельных регионах доля "плохой" ипотеки превышает среднее значение по стране в два и более раза, отмечают аналитики. "Так, например, в Республике Ингушетия данный показатель составляет 8,25%, в Республике Алтай – 4,5%, в Карачаево-Черкесской Республике – 4,2%", - рассказали эксперты.
При этом минимальный уровень риска отмечен в Санкт-Петербурге – 0,75%, Москве – 0,85% и Чувашии – 0,89%.
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Подавляющее большинство ипотечных заемщиков не платят по кредитам по причине трудного финансового положения, рассказал РИА Новости вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александр Морозов. "Доля должников, ссылающихся именно на эту причину, в сегменте ипотечного кредитования достигает порядка 90-95%", - сообщил он.
Остальные ипотечные заемщики не платят по ипотеке в основном в результате споров и разногласий при разводе, добавил Морозов.
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Александр МорозовИнгушетияРоссияЭкономика
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