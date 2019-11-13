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РИА Новости

Хиллари Клинтон ответила на вопрос, пойдет ли она на выборы в 2020 году

03:34 13.11.2019
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© AFP 2019 / Getty Images/Drew AngererБывший Государственный секретарь США Хиллари Клинтон
Бывший Государственный секретарь США Хиллари Клинтон
© AFP 2019 / Getty Images/Drew Angerer
Бывший Государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Хиллари Клинтон заявила, что у нее нет планов выдвигаться в президенты в 2020 году, но что на нее идет давление с тем, чтобы она эти планы поменяла.
"Как я говорю — никогда, никогда, никогда не говори никогда", - ответила Клинтон в интервью Би-би-си на вопрос о возможности вновь баллотироваться в президенты после поражения в 2016 году.
"Могу вам сказать, что многие люди оказывают на меня огромное давление с тем, чтобы я подумала об этом", - сказала Клинтон. "Но пока, сидя в этой студии и говоря с вами, могу сказать, что это совершенно не в моих планах", - добавила она.
Клинтон выступала кандидатом Демократической партии на выборах 2016 года. Она считалась безусловным фаворитом, однако ее оппонент-республиканец Дональд Трамп одержал неожиданную победу. Клинтон также неудачно претендовала на демократическую номинацию в 2008 году, уступив будущему президенту Бараку Обаме.
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На номинацию в этом году претендует около полутора десятков кандидатов, в их числе сенаторы, конгрессмены, нынешние и бывшие губернаторы и мэры. Фаворитом считается бывший вице-президент Джо Байден, который в 2016 году решил не выдвигаться в президенты. На прошлой неделе в гонку среди демократов неожиданно вступил миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который сомневается, что кто-либо из нынешних кандидатов сможет противостоять Трампу.
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Хиллари КлинтонБарак ОбамаМайкл БлумбергВашингтон (штат)СШАВ мире
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