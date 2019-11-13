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РИА Новости

В России предложили наказывать банки за жестокость при взыскании долгов

03:36 13.11.2019 (обновлено: 10:27 13.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовОбъявление "Дам деньги"
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Костенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказала о своей инициативе начать привлекать банки и микрофинансовые организации (МФО) к административной ответственности за "переусердство" при работе с просрочившими выплаты должниками.
По ее словам, вступивший в силу 1 января этого года закон по ограничению деятельности коллекторов, которые злоупотребляли своими полномочиями и фактически "кошмарили" людей, принимался с надеждой законодателей на добросовестность банков и МФО, поэтому в КоАП сделали оговорку, что эта норма распространяется только на коллекторов, но не на кредитные организации.

"Практика жизни показала, что на самом деле сами участники финансового рынка, которые работают с задолженностью, нередко пренебрегают правами граждан. Точно так же, как и коллекторы, они звонят клиентам, когда хотят, угрожают <…> В общем, оказывают неправовое давление", — отметила Костенко.

Депутат добавила, что уже за первое полугодие в Банк России поступили более трех тысяч жалоб на кредитные организации из-за нарушений при взыскании долгов, а в Федеральную службу судебных приставов направили порядка полутора тысяч обращений, после чего возбудили 42 административных дела.
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"Однако <...> перспектива таких дел крайне туманна. Суды, несмотря на грубые нарушения банками и МФО порядка взыскания задолженности, прекращают производства о привлечении кредитных организаций к административной ответственности", — сказала парламентарий.
Для решения этой проблемы, пояснила Костенко, из КоАП необходимо убрать формулировку, которая не дает штрафовать банки и МФО за нарушения при взыскании с россиян просроченных задолженностей.
Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.
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Банк РоссииФедеральная служба судебных приставов РФНаталья КостенкоГосдума РФРоссияОбществоЭкономика
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