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РИА Новости

Россия останется крупнейшим экспортером газа как минимум до 2040 года

03:32 13.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВанкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае
Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ванкорское нефтегазовое месторождение в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия как минимум до 2040 года останется крупнейшим в мире экспортером газа, при этом вторую строчку к 2025 году займут США, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом ежегодном докладе World Energy Outlook.
"Россия и Ближний Восток сохранят свою роль крупнейших регионов по экспорту газа, но новые экспортеры увеличат свою долю на рынке", - пишет МЭА в своем прогнозе до 2040 года.
При этом позицию крупнейшего экспортера сжиженного природного газа (СПГ) к 2040 году будет занимать Катар, конкуренцию которому на протяжении прогнозируемого периода будут составлять Австралия и США.
"Австралия краткосрочно обойдет Катар как крупнейший экспортер СПГ в мире, а США, в свою очередь, к 2025 году станут вторым по величине экспортером газа после России", - также отмечает агентство.
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По прогнозу МЭА, Россия к 2030 году увеличит экспорт газа на 26% с уровня 2018 года, до 290 миллиардов кубометров, а к 2040 году - еще на 16%, до 336 миллиардов кубометров.
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Международное энергетическое агентствоРоссияСШАЭкономика
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