Россия останется крупнейшим экспортером газа как минимум до 2040 года

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия как минимум до 2040 года останется крупнейшим в мире экспортером газа, при этом вторую строчку к 2025 году займут США , прогнозирует Международное энергетическое агентство ( МЭА ) в своем новом ежегодном докладе World Energy Outlook.

"Россия и Ближний Восток сохранят свою роль крупнейших регионов по экспорту газа, но новые экспортеры увеличат свою долю на рынке", - пишет МЭА в своем прогнозе до 2040 года.

При этом позицию крупнейшего экспортера сжиженного природного газа (СПГ) к 2040 году будет занимать Катар, конкуренцию которому на протяжении прогнозируемого периода будут составлять Австралия и США.

"Австралия краткосрочно обойдет Катар как крупнейший экспортер СПГ в мире, а США, в свою очередь, к 2025 году станут вторым по величине экспортером газа после России", - также отмечает агентство.