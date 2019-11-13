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РИА Новости

Россия способна "десять раз" уничтожить США, пишут китайские СМИ

03:33 13.11.2019 (обновлено: 11:46 13.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Россия с ее обширными ядерными запасами способна как минимум "десять раз" уничтожить территорию США. Об этом пишет китайское издание Sohu.
В статье говорится, что страна имеет в своем распоряжении ядерные боеголовки, средства их доставки, стартовые площадки для ядерного оружия, в том числе самолеты Ту-160, баллистические ракеты стратегического назначения, а также площадки для запуска баллистических ракет морского базирования серии "Борей".
Издание считает, что Россия продолжает "вести себя жестко" по отношению к Соединенным Штатам, "вгоняя американские власти в оцепенение".

"Ситуация в мире такова, что влияние Соединенных Штатов снижается, и Россия в будущем может восстановить свое превосходство", — отметили авторы статьи.

По мнению издания, США могли бы "нанести удар" по России в связи с разногласиями по ситуации в Сирии и на Украине. Однако вероятность ответного удара останавливает американцев.
По мнению авторов статьи, странам, входящим в НАТО, следует быть очень осторожными в применении силы, поскольку это может "привести к катастрофе".
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Ту-160НАТОСирияРоссияСШАУкраинаБезопасностьВ мире
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