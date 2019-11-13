Добыча сланцевой нефти в США превысит добычу нефти в России к 2025 году

"На долю США придется 85% прироста мировой добычи нефти к 2030 году, а также 30% прироста добычи газа. Это укрепляет позиции Соединенных Штатов как экспортера обоих видов топлива. К 2025 году общий объем добычи сланца в США (нефти и газа) превысит общий объем добычи нефти и газа в России", - отмечается в докладе.

Согласно прогнозу агентства, добыча нефти в России после 2018 года будет постоянно снижаться. Так, если в 2018 году добыча нефти в стране составила 11,5 миллиона баррелей в сутки, то в 2025 году она снизится до 11,1 миллиона баррелей в сутки, а к 2040 году составит 9,4 миллиона баррелей в сутки. В то же время, добыча нефти в США, по прогнозу МЭА, будет расти. Так, если итогам 2018 года показатель составил 15,5 миллиона баррелей в сутки, то в 2025 году он прогнозируется на уровне 20,9 миллиона баррелей в сутки, в 2030 году достигнет пика – 21,7 миллиона баррелей в сутки, а в 2040 году снизится до 19,8 миллиона баррелей в сутки.