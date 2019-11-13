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РИА Новости

МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году

03:30 13.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Добыча нефти в странах ОПЕК снизится к 2025 году на 3,2% по сравнению с показателем 2018 года, до 36,2 миллиона баррелей, говорится в базовом сценарии ежегодного прогноза Международного энергетического агентства World Energy Outlook. При этом после 2025 года показатель пойдет в рост и к 2040 году достигнет 40,1 миллиона баррелей в сутки.
Спад добычи в 2025 году по большей части обусловлен снижением показателя в Иране. Согласно прогнозу, к 2025 году добыча нефти в Иране снизится с 4,6 миллиона баррелей в сутки в 2018 году до 3,8 миллиона баррелей в сутки в 2025 году. В 2030 году показатель составит 4,1 миллиона баррелей в сутки и будет расти вплоть до 2040 года.
Активный рост добычи картеля, по мнению экспертов МЭА, обеспечит Ирак. Так, добыча нефти в стране к 2025 году вырастет до 5,3 миллиона баррелей в сутки с 4,7 миллиона баррелей в сутки в 2018 году. В период 2018-2040 годов добыча в стране будет расти и к 2040 году составит 6,5 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти крупнейшего игрока ОПЕК, Саудовской Аравии, также будет расти. Показатель вырастет к 2025 году на 1,6% по сравнению с показателем 2018 году и составит 12,6 миллиона баррелей в сутки. В 2040 году он вырастет до 13,1 миллиона баррелей в сутки.
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На протяжении 2018-2040 годов доля ОПЕК в общемировой добычи нефти будет находиться в диапазоне 36-39%.
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