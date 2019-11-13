В мире спрос на нефть вырастет к 2025 году до 103,5 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Международное энергетическое агентство ( Международное энергетическое агентство ( МЭА ) ожидает роста спроса на нефть в мире к 2025 году на 6,8% относительно показателя 2018 года - до 103,5 миллиона баррелей в сутки, следует из базового сценария ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook. Ежегодный рост спроса на нефть в развивающихся странах ожидается на уровне 900 тысяч баррелей в сутки.

Согласно прошлогоднему прогнозу, МЭА ожидало, что показатель увеличится к 2025 году до 102,4 миллиона баррелей в сутки. К 2040 году МЭА ожидает роста спроса на 9,8%, до 106,4 миллиона баррелей в сутки. В прошлогоднем прогнозе агентство ожидало роста спроса до 106,3 миллиона баррелей в сутки.

МЭА прогнозирует, что в России спрос на нефть вырастет с 3,2 миллиона баррелей в сутки в 2018 году до 3,4 миллиона баррелей в сутки к 2025 году, в 2025-2030 годах спрос будет держаться на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки, а в 2035 году произойдет снижение до 3,3 миллиона баррелей в сутки. В прошлогоднем прогнозе МЭА ожидало роста спроса на нефть до 3,3 миллиона баррелей в сутки к 2025 году, а в 2035-2040 годах ожидалось, что спрос будет на уровне 3,2 миллиона баррелей в сутки.