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РИА Новости

В мире спрос на нефть вырастет к 2025 году до 103,5 млн баррелей в сутки

03:30 13.11.2019
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает роста спроса на нефть в мире к 2025 году на 6,8% относительно показателя 2018 года - до 103,5 миллиона баррелей в сутки, следует из базового сценария ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook. Ежегодный рост спроса на нефть в развивающихся странах ожидается на уровне 900 тысяч баррелей в сутки.
Согласно прошлогоднему прогнозу, МЭА ожидало, что показатель увеличится к 2025 году до 102,4 миллиона баррелей в сутки. К 2040 году МЭА ожидает роста спроса на 9,8%, до 106,4 миллиона баррелей в сутки. В прошлогоднем прогнозе агентство ожидало роста спроса до 106,3 миллиона баррелей в сутки.
МЭА прогнозирует, что в России спрос на нефть вырастет с 3,2 миллиона баррелей в сутки в 2018 году до 3,4 миллиона баррелей в сутки к 2025 году, в 2025-2030 годах спрос будет держаться на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки, а в 2035 году произойдет снижение до 3,3 миллиона баррелей в сутки. В прошлогоднем прогнозе МЭА ожидало роста спроса на нефть до 3,3 миллиона баррелей в сутки к 2025 году, а в 2035-2040 годах ожидалось, что спрос будет на уровне 3,2 миллиона баррелей в сутки.
В то же время спрос на нефть в США в долгосрочной перспективе будет снижаться. Так, по прогнозу агентства, в 2025 году показатель снизится до 18,4 миллиона баррелей в сутки с 18,5 миллиона баррелей в сутки в 2018 году, к 2030 году – до 17,4 миллиона баррелей в сутки, а к 2040 году – до 15,1 миллиона баррелей в сутки.
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