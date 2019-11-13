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РИА Новости

В МЧС объяснили, почему сенбернары перестали быть собаками-спасателями

03:20 13.11.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСенбернар, архивное фото
Сенбернар, архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Сенбернар, архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сенбернары, бывшие некогда собаками-спасателями, стали больше и тяжелее, из-за внушительной массы их стало опасно использовать при обрушениях для поиска людей, рассказал РИА Новости начальник поисково-спасательной службы кинологической отряда Центроспас Илья Заславский.
"Сенбернары, которые когда-то использовались монахами для спасения людей в горах, сейчас превратились во многом в декоративную породу – они стали больше и тяжелее", - рассказал собеседник агентства.
Современным сенбернарам попросту опасно работать на поисках людей при обрушениях – из-за своего веса они могут легко покалечиться на завалах, объяснил Заславский.
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МЧС РФРоссияПроисшествия
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