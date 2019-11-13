В МЧС объяснили, почему сенбернары перестали быть собаками-спасателями

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сенбернары, бывшие некогда собаками-спасателями, стали больше и тяжелее, из-за внушительной массы их стало опасно использовать при обрушениях для поиска людей, рассказал РИА Новости начальник поисково-спасательной службы кинологической отряда Центроспас Илья Заславский.

"Сенбернары, которые когда-то использовались монахами для спасения людей в горах, сейчас превратились во многом в декоративную породу – они стали больше и тяжелее", - рассказал собеседник агентства.