В ходе беспорядков в Боливии число погибших возросло до семи, пишут СМИ

БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Генпрокуратура Боливии сообщила о семи погибших в ходе протестов и беспорядков в Боливии, передает издание El Deber

Два человека погибли в Ла-Пасе , два в Санта-Крусе и три в Кочабамбе.

Ранее сообщалось о двух погибших. Представитель местных спасателей информировал, что в больницах находятся 12 пострадавших в протестах. По сведениям полиции, за участие в беспорядках задержаны 169 человек.

После ухода всего руководства Боливии в отставку в стране происходят беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников, затронувшие прежде всего крупнейшие города.