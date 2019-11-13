В ходе беспорядков в Боливии число погибших возросло до семи, пишут СМИ

Два человека погибли в Ла-Пасе, два в Санта-Крусе и три в Кочабамбе.
Ранее сообщалось о двух погибших. Представитель местных спасателей информировал, что в больницах находятся 12 пострадавших в протестах. По сведениям полиции, за участие в беспорядках задержаны 169 человек.
После ухода всего руководства Боливии в отставку в стране происходят беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников, затронувшие прежде всего крупнейшие города.
На состоявшихся 20 октября выборах уже в первом туре одержал победу президент Эво Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.