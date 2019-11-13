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РИА Новости

В ходе беспорядков в Боливии число погибших возросло до семи, пишут СМИ

02:49 13.11.2019
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© REUTERS / Luisa GonzalezПротесты в Боливии
Протесты в Боливии
© REUTERS / Luisa Gonzalez
Протесты в Боливии . Архивное фото
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Боливии сообщила о семи погибших в ходе протестов и беспорядков в Боливии, передает издание El Deber.
Два человека погибли в Ла-Пасе, два в Санта-Крусе и три в Кочабамбе.
Ранее сообщалось о двух погибших. Представитель местных спасателей информировал, что в больницах находятся 12 пострадавших в протестах. По сведениям полиции, за участие в беспорядках задержаны 169 человек.
После ухода всего руководства Боливии в отставку в стране происходят беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников, затронувшие прежде всего крупнейшие города.
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На состоявшихся 20 октября выборах уже в первом туре одержал победу президент Эво Моралес, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.
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