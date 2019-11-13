В Австралии осужденный за педофилию кардинал получил право на апелляцию

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Австралийский верховный суд удовлетворил ходатайство осужденного за надругательство над детьми кардинала Джорджа Пелла на подачу апелляции, сообщает издание Australian.
В марте Пелла приговорили к шести годам заключения. Суд признал кардинала виновным в надругательстве над двумя 13-летними певчими церковного хора в 1996 году.
В конце августа кардинал проиграл апелляцию, которая рассматривалась в апелляционном суде австралийского штата Виктория. В сентябре Пелл подал ходатайство на право направить апелляцию в верховный суд Австралии.
Слушания в верховном суде, скорее всего, пройдут в марте или апреле, добавляет издание.
Кардинал Пелл считался одним из наиболее влиятельных членов Римской курии. На конклаве 2013 года, когда папой Римским был избран кардинал Хорхе Марио Бергольо, принявший имя Франциск, Пелл рассматривался в качестве одного из наиболее вероятных претендентов на Апостольский престол. В феврале 2014 года понтифик назначил его префектом Секретариата по делам экономики, поручив проведение масштабной реформы всей финансовой системы Святого престола.