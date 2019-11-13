В Австралии осужденный за педофилию кардинал получил право на апелляцию

Протестующий с плакатом у здания суда в Мельбурне, где рассматривается дело в отношении кардинала Джорджа Пелла. Архивное фото

Протестующий с плакатом у здания суда в Мельбурне, где рассматривается дело в отношении кардинала Джорджа Пелла

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Австралийский верховный суд удовлетворил ходатайство осужденного за надругательство над детьми кардинала Джорджа Пелла на подачу апелляции, сообщает издание Австралийский верховный суд удовлетворил ходатайство осужденного за надругательство над детьми кардинала Джорджа Пелла на подачу апелляции, сообщает издание Australian

В марте Пелла приговорили к шести годам заключения. Суд признал кардинала виновным в надругательстве над двумя 13-летними певчими церковного хора в 1996 году.

В конце августа кардинал проиграл апелляцию, которая рассматривалась в апелляционном суде австралийского штата Виктория. В сентябре Пелл подал ходатайство на право направить апелляцию в верховный суд Австралии.

Слушания в верховном суде, скорее всего, пройдут в марте или апреле, добавляет издание.