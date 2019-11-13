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РИА Новости

Минтруд предложил наделить губернаторов правом регулировать поток мигрантов

02:36 13.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на жительство иностранного гражданина
Вид на жительство иностранного гражданина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Губернаторы могут получить право вводить запрет на некоторые профессии для мигрантов, работающих по патенту, а также устанавливать лимит на выдачу самих патентов. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд, пишут "Известия".
Документ предполагает внесение поправок в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
В ведомстве считают, что предоставление главам регионов возможности утверждать списки запрещенных профессий для работы по патенту позволит понять, по каким профессиям планируют осуществлять трудовую деятельность иностранцы. Это, в свою очередь, поможет не только отслеживать ситуацию на рынке труда, но и влиять на нее.
Что касается введения лимита на количество выдаваемых патентов, то одной из целей этой меры названа защита национального рынка труда. Планируется, что предложенные инструменты позволят более точечно управлять ситуацией, не вводя полный запрет на выдачу патентов в регионе или целой отрасли.
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Ожидается, что законопроект рассмотрят в четверг на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
В Минтруде отметили, что в целом по стране в январе 2019 года иностранцы составляли не больше 2,2 процента рабочей силы.
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ЗаконодательствоМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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