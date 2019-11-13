Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T02:32Z
https://ria.ru/20191113/1560868161.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/144125/60/1441256014_0:0:2795:1573_1036x0_80_0_0_ed820351e3e99407c1e88356ef8bd657.jpg
РИА Новости

Переворот в Боливии произошел в день выборов президента, заявил генсек ОАГ

02:32 13.11.2019
255
© AP Photo / Jacquelyn MartinГенеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро. Архивное фото
МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил в ходе экстренной сессии организации в Вашингтоне, что, по его мнению, переворот в Боливии произошел в день выборов президента.
"Переворот в Боливии произошёл 20 октября, когда в результате подлога на выборах в первом туре триумфально победил экс-президент Эво Моралес", - заявил Альмагро, добавив, что считает "манипуляции с голосами" источником народного недовольства.
Доклад ОАГ о нарушениях в ходе выборов президента Боливии, где в первом туре с минимальным перевесом победил действующий президент Эво Моралес, вызвал новую волну протестов в Боливии. Вооруженные силы страны потребовали отставки президента, а сам Эво Моралес подал соответствующее прошение в парламент страны. Все высшее руководство страны ушло в отставку, президент, вице-президент и спикер сената покинули страну, власть планируется передать оппозиционной вице-спикеру сената.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. Ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных и имущество. Боливийские военные, недавно отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.
Экс-министр иностранных дел Боливии Диего Пэри
01:56
Глава МИД Боливии подал в отставку
2000212
Обсудить 0
Смена власти в БоливииЛуис АльмагроОрганизация американских государствЭво МоралесБоливияВашингтон (штат)В мире
Рекомендуем
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии решил покинуть свою прежнюю партию и создать новую
Экс-министр иностранных дел Боливии Диего Пэри
Глава МИД Боливии подал в отставку
Протесты в Боливии
В ходе беспорядков в Боливии число погибших возросло до семи, пишут СМИ
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Моралес дал оценку передаче оппозиции президентской власти в Боливии
Жители Боливии выбирают президента и парламент
В Боливии парламент не набрал кворума для передачи президентских полномочий
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Боливийские производители коки требуют вернуть Моралеса
Силы альянса оппозиции Сирийские демократические силы в Сирии
США продолжат сотрудничать с курдами, несмотря на желание Анкары
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, объявившая о временном возложении на себя обязанностей президента
КС Боливии признал законность перехода президентской власти к Аньес
Карлос Меса после объявления об отставке президента Боливии Эво Моралеса
В Боливии лидер оппозиции поздравил Аньес, принявшую полномочия президента
Протесты в Боливии
Из-за протестов в Боливии США эвакуируют семьи своих чиновников
Бывший министр обороны ФРГ и избранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
Спецслужбы Британии и ФРГ сочли угрозой использование Kaspersky
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес, объявившая о временном возложении на себя обязанностей президента
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Американские военные в Сирии
Военный эксперт предсказал "позорное поражение" США в Сирии
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
США предлагали Мексике помочь доставить Моралеса из Боливии, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
Лента новостейМолния