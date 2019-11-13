Переворот в Боливии произошел в день выборов президента, заявил генсек ОАГ

"Переворот в Боливии произошёл 20 октября, когда в результате подлога на выборах в первом туре триумфально победил экс-президент Эво Моралес", - заявил Альмагро, добавив, что считает "манипуляции с голосами" источником народного недовольства.

Доклад ОАГ о нарушениях в ходе выборов президента Боливии, где в первом туре с минимальным перевесом победил действующий президент Эво Моралес, вызвал новую волну протестов в Боливии. Вооруженные силы страны потребовали отставки президента, а сам Эво Моралес подал соответствующее прошение в парламент страны. Все высшее руководство страны ушло в отставку, президент, вице-президент и спикер сената покинули страну, власть планируется передать оппозиционной вице-спикеру сената.