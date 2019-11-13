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РИА Новости

В пригороде Бейрута убит участник акции протеста

01:58 13.11.2019
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© REUTERS / Andres Martinez CasaresЖенщина с флагом Ливана во время антиправительственных протестов в Бейруте
Женщина с флагом Ливана во время антиправительственных протестов в Бейруте
© REUTERS / Andres Martinez Casares
Женщина с флагом Ливана во время антиправительственных протестов в Бейруте. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Участник акции протеста убит выстрелом в голову в городе Хальде к югу от ливанской столицы Бейрута, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные СМИ и источник в области безопасности.
Стрелявший был задержан.
По данным телеканала, после того как президент Ливана Мишель Аун призвал активистов разойтись по домам, участники протеста перекрыли дороги в нескольких частях страны, включая Бейрут.
Демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышло около половины населения страны. Первые двое суток центр Бейрута охватили массовые беспорядки со столкновениями между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов.
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На протяжении 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты, в свою очередь, перекрывали почти все основные автомагистрали страны. Не работали банки и образовательные учреждения.
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Мишель АунБейрутЛиванВ мире
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