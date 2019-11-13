В пригороде Бейрута убит участник акции протеста

Демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышло около половины населения страны. Первые двое суток центр Бейрута охватили массовые беспорядки со столкновениями между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов.