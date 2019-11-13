Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T01:42Z
https://ria.ru/20191113/1560868043.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155106/75/1551067568_0:25:3072:1753_1036x0_80_0_0_779413d079a3e1ec1a49ad38f27d613c.jpg
РИА Новости

Замглавы МИД провел переговоры с действующим председателем ОБСЕ

01:42 13.11.2019
90
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Архивное фото
ПРАГА, 13 ноя – РИА Новости. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак принял во вторник первого замглавы МИД России Владимира Титова, обсудив с ним актуальные вопросы своего председательства в ОБСЕ, подготовку декабрьского заседания совмина организации в Братиславе и двусторонние отношения, сообщила пресс-служба словацкого МИД.
"На встрече было также подчеркнуто постоянное внимание, которое в рамках председательства Словакии в ОБСЕ уделяется ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, на переговорах был затронут вопрос об улучшении условий жизни гражданского населения в других конфликтных регионах", - говорится в сообщении.
"Дипломаты также обсудили развитие отношений России с Евросоюзом и другие международные вопросы, включая развитие ситуации в регионе Центральной Европы и на Западных Балканах", - сообщает ведомство.
С замглавы МИД России встретились также госсекретарь МИД Словакии и личный представитель министра по председательству республики в ОБСЕ Лукаш Паризек.
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
9 октября, 11:00
Мирослав Лайчак: нужда в российских военных в Приднестровье может отпасть
"На переговорах между дипломатами был затронут широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества между Словакией и Россией. При этом госсекретарь Паризек подчеркнул, что активный политический диалог на высоком уровне между обеими странами приносит конкретные и весомые результаты и в торгово-экономической сфере. Среди государств-членов Евросоюза Словакия в торговле с Россией занимает 12-е место", - говорится в сообщении.
При этом пресс-служба словацкого МИД выделила заметный рост числа российских туристов в Словакии, о котором также говорилось на встрече между Паризеком и Титовым. "В минувшем году, благодаря открытию 15 визовых центров Словакии в России, был достигнут 30%-ный рост российских туристов в республике", - говорится в сообщении словацкого МИД.
000001
Обсудить 0
ОБСЕМирослав ЛайчакВладимир ТитовМИД РФЕвросоюзСловакияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии решил покинуть свою прежнюю партию и создать новую
Протесты в Боливии
В ходе беспорядков в Боливии число погибших возросло до семи, пишут СМИ
Экс-министр иностранных дел Боливии Диего Пэри
Глава МИД Боливии подал в отставку
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев
"Фосагро" пока не видит необходимости в выходе на долговой рынок
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро
Переворот в Боливии произошел в день выборов президента, заявил генсек ОАГ
Карлос Меса после объявления об отставке президента Боливии Эво Моралеса
В Боливии лидер оппозиции поздравил Аньес, принявшую полномочия президента
Марк Руффало в роли доктора Брюса Бэннера (Халка) в фильме Мстители
Марк Руффало рассказал, кого он видит в роли Халка-женщины
Жители Боливии выбирают президента и парламент
В Боливии парламент не набрал кворума для передачи президентских полномочий
Посетитель ярмарки вакансий в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы
Исследование: индекс потребительского доверия россиян побил рекорд
Бывший министр обороны ФРГ и избранный председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
Женщина с флагом Ливана во время антиправительственных протестов в Бейруте
В пригороде Бейрута убит участник акции протеста
Силы альянса оппозиции Сирийские демократические силы в Сирии
США продолжат сотрудничать с курдами, несмотря на желание Анкары
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с лидерами Китая и Индии на саммите БРИКС в Бразилии
Здание Российского академического молодежного театра в Москве
РАМТ проводит шестой всероссийский семинар по работе со зрителями в театрах
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин во время торжественной церемонии спуска на воду на предприятии Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге
Россия "сжимает арктический кулак", считает датский журналист
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:53В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ
11:53В Москве мошенники выманили у пенсионерки 200 тысяч рублей
11:53В лагуне Венеции жертвами непогоды стали два человека
11:53Сбербанк назвал условие для новых переговоров по продаже украинской "дочки"
11:53В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни
11:49На выставке Dubai Airshow 2019 покажут новейший истребитель Су-57Э
11:48Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
11:48Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах
11:46Медведев обсудил с главой Алтая проблему с горячей водой в селе Санниково
11:45Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
11:45В Минфине оценили российскую бюджетную политику
11:44Опрос показал отношение россиян к занятию спортом
11:42В Подмосковье завели дело после пропажи двух детей
11:41В "Артеке" школьница умерла во сне
11:37На Урале хотят оформить опеку над жившими взаперти детьми на старшую сестру
11:29Защита бежавшего из РФ участника акции 27 июля обжаловала его заочный арест
11:28В ДНР обвинили Киев в попытке эскалации на участке отвода сил у Петровского
11:27В Дагестане суд продлил арест журналиста "Черновика" Гаджиева
11:25Закон о СМИ-иноагентах не будут использовать против блогеров, заявили в ГД
11:23Глава "Массандры" объяснила, почему закон о вине надо принять до конца года
Лента новостейМолния