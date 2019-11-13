Замглавы МИД провел переговоры с действующим председателем ОБСЕ

ПРАГА, 13 ноя – РИА Новости. Глава МИД Словакии Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак принял во вторник первого замглавы МИД России Владимира Титова , обсудив с ним актуальные вопросы своего председательства в ОБСЕ , подготовку декабрьского заседания совмина организации в Братиславе и двусторонние отношения, сообщила пресс-служба словацкого МИД.

"На встрече было также подчеркнуто постоянное внимание, которое в рамках председательства Словакии в ОБСЕ уделяется ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, на переговорах был затронут вопрос об улучшении условий жизни гражданского населения в других конфликтных регионах", - говорится в сообщении.

"Дипломаты также обсудили развитие отношений России с Евросоюзом и другие международные вопросы, включая развитие ситуации в регионе Центральной Европы и на Западных Балканах", - сообщает ведомство.

С замглавы МИД России встретились также госсекретарь МИД Словакии и личный представитель министра по председательству республики в ОБСЕ Лукаш Паризек.

"На переговорах между дипломатами был затронут широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества между Словакией и Россией. При этом госсекретарь Паризек подчеркнул, что активный политический диалог на высоком уровне между обеими странами приносит конкретные и весомые результаты и в торгово-экономической сфере. Среди государств-членов Евросоюза Словакия в торговле с Россией занимает 12-е место", - говорится в сообщении.