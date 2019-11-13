Президент Бразилии решил покинуть свою прежнюю партию и создать новую

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Парламентарии из бразильской Социал-либеральной партии (PSL) сообщили, что президент Бразилии Жаир Болсонару решил уйти из нее и создать новую партию, пишет портал Globo.
Согласно порталу, об этом стало известно после встречи депутатов с президентом.
Сын президента и лидер PSL в нижней палате парламента Эдуарду Болсонару сообщил, что новая партия будет называться "Альянс за Бразилию" (Aliança Pelo Brasil).
Портал отмечает, что решение покинуть социал-либералов Болсонару принял на фоне его разногласий с президентом PSL Лучано Биваром, расколовших партию.